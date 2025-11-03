Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione per sette giorni dell’attività di un centro scommesse situato in una delle vie principali di Caltagirone. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Catania dopo che il locale era stato identificato come punto di ritrovo abituale di pregiudicati. La decisione è stata presa per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, come previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

I controlli e le verifiche della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la sospensione dell’attività commerciale è stata decisa a seguito di una serie di controlli condotti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone. Gli accertamenti sono stati finalizzati a verificare il rispetto delle norme sulla pubblica sicurezza da parte del centro scommesse.

Dal novembre dello scorso anno e fino a pochi giorni fa, i poliziotti hanno effettuato numerose verifiche presso il locale. Durante questi controlli, è stata riscontrata la presenza costante di diversi soggetti noti alle forze dell’ordine per gravi precedenti penali. Gli agenti hanno identificato più pregiudicati con alle spalle reati quali furto, spaccio di sostanze stupefacenti, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, truffa, porto d’armi o oggetti atti ad offendere. In una circostanza, due avventori sono stati segnalati in Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento del Questore

Sulla base delle risultanze raccolte, il Questore di Catania ha disposto la chiusura temporanea del bar-centro scommesse per 7 giorni. Gli agenti hanno apposto i sigilli al locale e notificato il provvedimento al gestore. La misura è stata adottata in applicazione dell’articolo 100 del TULPS, che consente la sospensione delle autorizzazioni e delle licenze delle attività commerciali quando queste diventano luoghi di aggregazione per persone ritenute pericolose, al fine di garantire la sicurezza della comunità.

Le ragioni della sospensione

La chiusura temporanea del centro scommesse è stata motivata dalla necessità di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini di Caltagirone. Il provvedimento rappresenta anche una garanzia per tutte le attività economiche che rispettano le regole e svolge una funzione deterrente nei confronti di chi, avendo precedenti penali, cerca luoghi di aggregazione abituali. Privare questi soggetti di un punto di incontro abituale segnala l’attenzione costante delle autorità verso la prevenzione di situazioni potenzialmente pericolose.

Il quadro normativo

L’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prevede la possibilità per l’Autorità di Pubblica Sicurezza di sospendere temporaneamente le autorizzazioni e le licenze delle attività commerciali. Questa disposizione normativa mira a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, oltre a tutelare le attività economiche che operano nel rispetto delle regole. La sospensione ha anche un effetto dissuasivo nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi, che vengono così privati di un luogo di aggregazione abituale.

IPA