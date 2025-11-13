Ore 14 di Milo Infante non va in onda, ma torna in seconda serata dopo Alcaraz-Musetti alle ATP Finals
Cambia il palinsesto di Rai 2 giovedì 13 novembre, Ore 14 di Milo Infante non va in onda nel pomeriggio mentre Ore 14 Sera cambia orario: cos'è successo
Giovedì 13 novembre il palinsesto di Rai 2 ha subìto un cambiamento. Ore 14, il programma di approfondimento sulla cronaca di Milo Infante, non è andato in onda. Confermato invece il format serale, Ore 14 Sera, ma con una precisazione annunciata proprio dal conduttore: l’inizio è previsto dopo la fine della partita tra Alcaraz e Musetti alle ATP Finals, e non all’orario canonico delle 21:20.
L’annuncio di Milo Infante
Ad annunciare le modifiche ci aveva già pensato lo stesso Infante nella chiusura della puntata di mercoledì 12 novembre, un finale peraltro burrascoso per le dichiarazioni di Fabrizio Gallo, avvocato di Massimo Lovati.
Queste le parole del conduttore: “Domani Ore 14 non va in onda, Sinner (in realtà Alcaraz contro Musetti, ndr) gioca alle 20:30 e dopo arriviamo noi“.
La puntata pomeridiana è saltata probabilmente per consentire a Milo Infante di concentrare le sue energie sull’approfondimento serale, visto che non c’erano in programma partite di tennis.
Una settimana fa, nell’appuntamento del 6 novembre, in diretta aveva infatti chiesto scusa ai telespettatori per alcune piccole sbavature dovute alle “cinque ore di diretta” tra Ore 14 e Ore 14 Sera.
Al posto di Ore 14 è andato in onda il film Scomparsa in paradiso.
A che ora dovrebbe iniziare Ore 14
Compatibilmente con la durata della sfida tra Alcaraz e Musetti, Ore 14 dovrebbe iniziare alle 22:40.
Sarà possibile seguirlo su Rai 2, ma anche in diretta streaming su RaiPlay oppure on demand sulla stessa piattaforma, una volta finita la puntata.
I temi sul tavolo
Come riferito dal Messaggero si parlerà di Garlasco, anche perché nella giornata di giovedì 13 novembre Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, è stato sentito dalla Procura di Pavia nel merito di un’inchiesta sulla corruzione.