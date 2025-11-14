Ore 14 di Milo Infante non va in onda venerdì 14 novembre, "cancellato" da Sinner e ATP Finals

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Milo Infante si ferma di nuovo. Venerdì 14 novembre, infatti, Ore 14 non va in onda. La puntata è saltata per lasciare spazio alla partita tra Jannik Sinner e Ben Shelton, valida per il girone delle ATP Finals in corso a Torino. L’appuntamento con la trasmissione di Rai 2 è quindi rimandato a lunedì 17 novembre, quando la programmazione tornerà quella di sempre.

L’annuncio di Milo Infante

Ad annunciare lo stop di Ore 14 per venerdì 14 novembre è stato proprio Milo Infante.

Giovedì 13 novembre, chiudendo Ore 14 Sera, il conduttore ha spiegato il motivo della mancata messa in onda:

“Domani non ci siamo perché gioca Sinner, facciamo tutti il tifo per lui. Ma ci vediamo lunedì con Ore 14 e giovedì con Ore 14 Sera”.

Nuovo stop per “Ore 14”

La puntata di Ore 14 era saltata anche nel pomeriggio di giovedì 13 novembre, ma non per la sovrapposizione col tennis: più probabilmente, invece, per dare la possibilità a Milo Infante di costruire quella serale – iniziata in ritardo rispetto al solito, per la partita delle ATP Finals tra Musetti e Alcaraz -, che ha avuto un focus centrale sul caso Garlasco, anche per la presenza in studio di Giada Bocellari, avvocata di Alberto Stasi.

Il 5 novembre scorso, invece, la puntata era andata in onda più buia del solito, per via dello sciopero dei lavoratori Rai nella sede di Milano.

Non solo “Ore 14”: salta anche BellaMa’ di Pierluigi Diaco

Venerdì 14 novembre, però, non salta solo Ore 14 di Milo Infante.

Stop anche per BellaMa’ di Pierluigi Diaco: dopo la partita di Sinner, infatti, Rai 2 trasmette Polonia-Italia, match valido per le qualificazioni agli Europei U21.

Sabato 15 novembre, invece, Rai 2 non manda in onda Playlist, Storie al bivio e Top-Tutto quanto fa tendenza: il motivo è la semifinale delle ATP Finals tra Sinner e De Minaur, in programma alle ore 14:30.