Ore 14 di Milo Infante martedì 20 gennaio in onda in forma ridotta su Rai 2 per lasciare spazio allo sci

Martedì 20 gennaio la trasmissione Ore 14, condotta da Milo Infante su Rai 2, inizia con mezz’ora di ritardo. Il programma va in onda in forma ridotta, partendo alle 14:30 e chiudendo (come al solito) alle 15:25. La decisione è stata presa dalla tv di Stato per lasciare spazio alla Coppa del mondo di sci femminile. Lo stesso conduttore, chiudendo la puntata di lunedì 19 gennaio, aveva anticipato lo slittamento.
Il caso del senzatetto dato alle fiamme a Milano
Dopo la Coppa del mondo, la linea è stata regolarmente data a Milo Infante, che ha introdotto i temi della puntata ridotta.
In circa un’ora di trasmissione, il conduttore e i suoi ospiti hanno parlato prima di tutto della notizia del senzatetto dato alle fiamme a Milano, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda.
L’uomo, un 36enne di origini eritree, sarebbe stato aggredito da un giovane, forse minorenne, alle prime luci dell’alba.
Sembra che i due si conoscessero: la vittima, ricoverata in codice rosso, avrebbe a riportato ustioni a schiena, gambe e volto.
Lo studente morto accoltellato a La Spezia
L’altro tema della puntata è stato l’omicidio alla scuola Domenico Chiodo di La Spezia, dove Youssef Abanoub è morto dopo essere stato accoltellato da Zouhair Atif.
Alcuni compagni della vittima sono entrati in classe per deporre mazzi di fiori sul suo banco.
Inoltre, è stato mandato in onda un video esclusivo di Youssef Abanoub, registrato in vista del compleanno della madre.
Il femminicidio di Federica Torzullo
Infine, il femminicidio di Federica Torzullo, per il quale è stato accusato il marito Claudio Carlomagno.
La Procura di Civitavecchia indaga su un possibile complice e contesta proprio il nuovo reato di femminicidio, punito con l’ergastolo.
L’inviato di Ore 14, inoltre, ha praticamente chiuso la trasmissione con la notizia dell’inizio dell’autopsia sul corpo della donna.