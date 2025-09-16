Ore 14 di Milo Infante sospeso dalla Rai, spazio ai Mondiali di Atletica e Volley: torna il 22 settembre
Rai 2 mette in pausa Ore 14 di Milo Infante per dare spazio ai Mondiali di atletica e alle partite dell'Italia ai Mondiali di Volley
Stop a Ore 14 di Milo Infante. Da ieri, lunedì 15 settembre, il programma del daytime di Rai 2 non va in onda. I fan dell’appuntamento di informazione e approfondimento possono però stare tranquilli: si tratta soltanto di una pausa temporanea decisa dalla rete per dare spazio alle dirette di due grandi eventi sportivi come i Mondiali di atletica e quelli di volley maschile. Ore 14 tornerà regolarmente nei palinsesti di Rai 2 il 22 settembre.
- Stop per Ore 14 di Milo Infante su Rai 2
- Spazio ai Mondiali di atletica e volley
- Quando torna in onda Milo Infante
Stop per Ore 14 di Milo Infante su Rai 2
Da lunedì 15 settembre 2025 non c’è Ore 14 condotto da Milo Infante a occupare lo slot del daytime su Rai 2.
Il motivo? La Rai ha deciso di mettere in pausa il programma per diversi giorni per dare spazio allo sport.
Su Rai 2 i Mondiali di atletica e le partite dell’Italia ai Mondiali di Volley
Si tratta di modifiche alla programmazione comuni quando ci sono grandi eventi sportivi in grado di attirare l’attenzione di milioni di spettatori.
Spazio ai Mondiali di atletica e volley
In questo caso si tratta dei Mondiali di atletica, in corso a Tokyo in Giappone, e dei Mondiali di volley maschile che si stanno disputando nelle Filippine.
La diretta dei mondiali di atletica andrà in onda su Rai 2 a partire dalle 13.30 fino al 21 settembre.
Oggi, martedì 16, e giovedì 18 settembre, nel pomeriggio di Rai 2 ci sarà spazio anche per le partite della Nazionale italiana di pallavolo, contro il Belgio e l’Ucraina (giovedì).
Dopo lo storico successo dell’Italia al femminile, i ragazzi guidati da Ferdinando De Giorgi, campioni del mondo in carica, puntano a replicare quanto fatto da Egonu e compagne.
Oltre a Ore 14, le due partite dell’Italvolley faranno saltare anche BellaMa’ di Pierluigi Diaco.
Quando torna in onda Milo Infante
Ore 14 va in pausa per lasciare spazio allo sport mentre il suo spin-off serale, Ore 14 sera, è confermato.
Milo Infante tornerà in onda giovedì 18 settembre in prima serata su Rai 2 per la seconda puntata stagionale del programma di approfondimento.
Il programma pomeridiano tornerà regolarmente in onda nello slot delle 14 a partire da lunedì 22 settembre.