Ore 14 non va in onda su Rai 2, Milo Infante "cancellato" all'ultimo momento forse per lo sciopero generale
Milo Infante non va in onda a sorpresa: telespettatori di Ore 14 spiazzati davanti alla tv
Venerdì 12 dicembre la puntata di Ore 14 non è andata in onda su Rai 2. A sorpresa, il programma di Milo Infante è stato rimpiazzato da un film. L’ipotesi principale è che la redazione abbia aderito allo sciopero generale indetto dalla Cgil di Maurizio Landini.
Nessun annuncio
Che Milo Infante non si aspettasse di andare in onda, almeno fino a giovedì, è cosa certa.
Il conduttore, durante i saluti alla fine di Ore 14 Sera dopo aver trattato soprattutto l’ormai classico tema relativo al delitto di Garlasco, aveva infatti dato appuntamento proprio a venerdì 12 dicembre, per l’ultima puntata pomeridiana della settimana.
L’ipotesi dello sciopero generale
La sensazione è che la scelta di non far andare in onda il programma possa essere dipesa dall’adesione della redazione allo sciopero generale della Cgil.
C’è invece da sottolineare come i programmi di Rai 1, da Roma, siano andati regolarmente in onda.
È sempre mezzogiorno, registrato a Milano, non ha subito modifiche.
Cosa è andato in onda al posto di Infante
I telespettatori più affezionati di Ore 14 sono stati colti di sorpresa quando hanno visto apparire sullo schermo le immagini del film Inganno dal passato al posto di Milo Infante e i suoi ospiti.