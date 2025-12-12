Ore 14 non va in onda su Rai 2, Milo Infante "cancellato" all'ultimo momento forse per lo sciopero generale

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Venerdì 12 dicembre la puntata di Ore 14 non è andata in onda su Rai 2. A sorpresa, il programma di Milo Infante è stato rimpiazzato da un film. L’ipotesi principale è che la redazione abbia aderito allo sciopero generale indetto dalla Cgil di Maurizio Landini.

Nessun annuncio

Che Milo Infante non si aspettasse di andare in onda, almeno fino a giovedì, è cosa certa.

Il conduttore, durante i saluti alla fine di Ore 14 Sera dopo aver trattato soprattutto l’ormai classico tema relativo al delitto di Garlasco, aveva infatti dato appuntamento proprio a venerdì 12 dicembre, per l’ultima puntata pomeridiana della settimana.

L’ipotesi dello sciopero generale

La sensazione è che la scelta di non far andare in onda il programma possa essere dipesa dall’adesione della redazione allo sciopero generale della Cgil.

C’è invece da sottolineare come i programmi di Rai 1, da Roma, siano andati regolarmente in onda.

È sempre mezzogiorno, registrato a Milano, non ha subito modifiche.

Cosa è andato in onda al posto di Infante

I telespettatori più affezionati di Ore 14 sono stati colti di sorpresa quando hanno visto apparire sullo schermo le immagini del film Inganno dal passato al posto di Milo Infante e i suoi ospiti.