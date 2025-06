Organizza le nozze a Disneyland Paris ma la sposa ha solo 9 anni, arrestato 22enne: era una messa in scena?

Un cittadino britannico di 22 anni è stato arrestato insieme ad altre tre persone a Parigi. Secondo le prime indiscrezioni il giovane avrebbe noleggiato uno spazio del parco di divertimenti di Disneyland per celebrare le sue nozze. La sposa, però, sarebbe stata una bambina di soli nove anni. Per questo le autorità, allertate dallo staff del parco, sono prontamente intervenute per bloccare la celebrazione e arrestare il presunto sposo insieme ad altre tre persone. Gli altri 100 invitati alla cerimonia, invece, sarebbero stati allontanati. Sulla vicenda sono in corso accertamenti, ma si valuta anche l’ipotesi di una messa in scena.

Le nozze a Disneyland con una sposa di 9 anni

La notizia è riportata da Le Parisien e ripresa anche dai quotidiani italiani. I fatti risalgono a sabato 21 giugno e si sarebbero svolti in uno dei più noti parchi di divertimenti del mondo: Disneyland Paris.

Nella grande attrazione per bambini a Marne-la-Vallée, in effetti, è possibile organizzare il proprio matrimonio. E un evento del genere era nel calendario della mattina di sabato 21 giugno.

Fonte foto: ANSA Un giovane avrebbe organizzato le sue nozze a Disneyland Paris con una bambina di 9 anni: la polizia lo avrebbe arrestato insieme ad altre tre persone. Le indagini sono in corso

Come ricostruisce Le Parisien, tuttavia, prima della celebrazione lo staff del parco si sarebbe accorto che la sposa in arrivo avrebbe avuto solo nove anni. I responsabili sarebbero dunque intervenuti annullando la cerimonia.

In una nota stampa inviata al quotidiano parigino, lo staff del parco ha fatto sapere di aver “presentato una denuncia alle autorità competenti”. La polizia – riferiscono da Disneyland Paris – è prontamente intervenuta e avrebbe proceduto all’arresto di quattro persone.

Quattro persone arrestate

Secondo le prime indiscrezioni lo “sposo” sarebbe un cittadino britannico di 22 anni, mentre le altre tre persone arrestate sarebbero la madre della bambina (41 anni) e altri due cittadini di nazionalità lettone rispettivamente di 55 e 24 anni. La madre della piccola è risultata essere di nazionalità ucraina.

All’evento erano invitate altre cento persone che le autorità avrebbero allontanato una volta chiamate dallo staff del parco. Da Disneyland Paris fanno sapere che i lavoratori “cooperano pienamente con le autorità come parte delle loro indagini”.

L’ipotesi della messa in scena

La Procura di Meaux fa sapere a Le Parisien che le quattro persone appena menzionate sono state interrogate. Tuttavia il presunto sposo avrebbe dichiarato che il matrimonio era falso, una messa in scena organizzata da lui stesso che alle autorità si sarebbe presentato come il direttore di una società di produzione.

Dopo gli arresti la bambina è stata sottoposta a un controllo medico e non sono stati riscontrati segni di violenza. La piccola sarebbe dunque in salute. Nonostante la spiegazione del 22enne le autorità continueranno a indagare.