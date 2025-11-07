Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato denunciato in stato di libertà il presidente di un’associazione sportiva dilettantistica a Piazza Armerina per aver organizzato una manifestazione sportiva senza la preventiva comunicazione all’ufficio di Polizia, come previsto dalla legge. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato a seguito di una segnalazione di disordini durante un incontro amichevole tra due squadre, con la presenza di pubblico sugli spalti.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato presso un impianto sportivo cittadino di Piazza Armerina. Gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a disordini in corso durante una partita amichevole tra due compagini sportive.

Quando la volante della Polizia è giunta sul posto, la situazione era già tornata alla normalità e la partita si era conclusa senza ulteriori scontri. Tuttavia, gli agenti hanno constatato la presenza di diverse decine di spettatori sugli spalti. L’evento, in quanto pubblico spettacolo per la presenza di pubblico, avrebbe richiesto una specifica licenza di pubblica sicurezza, che non era stata né richiesta né concessa.

Le verifiche e la denuncia

Gli approfondimenti condotti dagli agenti hanno permesso di accertare che il presidente dell’associazione sportiva dilettantistica aveva omesso di presentare la comunicazione preventiva all’Autorità di Pubblica Sicurezza, obbligatoria per legge in caso di manifestazioni pubbliche. Per questo motivo, è stato denunciato in stato di libertà e sanzionato amministrativamente.

