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Feste segrete con somministrazione di alcolici a minori e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo sono state interrotte dalla Polizia in provincia di Lecce. Gli eventi, organizzati da giovanissimi e pubblicizzati in modo riservato, sono stati scoperti e bloccati per tutelare la sicurezza dei partecipanti.

L’operazione della polizia a Lecce

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel mese di settembre le forze dell’ordine hanno scoperto l’esistenza di feste musicali clandestine tra i giovanissimi nella provincia di Lecce.

Questi eventi si svolgevano in location prive dei necessari requisiti di sicurezza e vedevano la partecipazione di numerosi minorenni, che consumavano liberamente bevande alcoliche.

Come venivano organizzate le feste segrete

Le feste non erano semplici incontri tra amici, ma veri e propri eventi a pagamento. Gli organizzatori, per evitare i controlli delle forze dell’ordine, pubblicizzavano le serate solo all’ultimo momento e in modo privato, utilizzando canali riservati come gruppi WhatsApp.

La Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Lecce ha avviato accertamenti che hanno portato all’individuazione di un gruppo WhatsApp composto da oltre 100 giovanissimi, tutti intenzionati a partecipare a una festa in una località segreta. L’evento prevedeva intrattenimento musicale con DJ set e la possibilità di preparare autonomamente cocktail e bevande alcoliche, previo pagamento di una quota di partecipazione di 20 euro.

L’intervento delle forze dell’ordine

La location della festa è stata comunicata ai partecipanti solo intorno alle 22, come da prassi consolidata, per eludere eventuali controlli. Si trattava di una struttura ricettiva situata in provincia di Lecce.

Il personale della Squadra Amministrativa, supportato dalle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, è intervenuto tempestivamente. All’ingresso della struttura era presente personale incaricato di verificare gli accessi tramite una lista di partecipanti.

La situazione all’interno della festa

Al momento dell’arrivo degli agenti, all’interno dell’area destinata alla festa erano già presenti circa 70 persone, con la prospettiva che il numero aumentasse nel corso della serata.

Altri partecipanti, che si trovavano in altre zone della struttura, si sono allontanati rapidamente approfittando dell’oscurità e della vegetazione circostante. Era presente una consolle per DJ e apparecchiature per la diffusione sonora, con la musica che risultava udibile anche dall’esterno, in particolare nella zona giardino.

Il sequestro di alcolici e la tutela dei minori

Non sono stati trovati generi alimentari, mentre era disponibile tutto il necessario per la preparazione di cocktail e miscele alcoliche. Gli agenti hanno rinvenuto 16 litri di superalcolici.

Per tutelare l’incolumità dei presenti e impedire la prosecuzione della somministrazione di alcolici a minori, la Polizia ha interrotto l’intrattenimento musicale, sequestrato l’alcol e la strumentazione sonora. Il Magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni è stato prontamente avvisato e ha disposto l’affidamento dei minorenni ai genitori o a persone da questi delegate.

Le denunce e le indagini in corso

Successivamente, i promotori dell’evento – due minorenni e un 19enne, tutti della provincia di Lecce – sono stati segnalati alle Procure presso il Tribunale ordinario e per i minorenni per le ipotesi di reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

Per quanto riguarda la struttura ricettiva, la Polizia Amministrativa ha riscontrato una serie di irregolarità che sono tuttora oggetto di verifica, in vista dell’eventuale applicazione di sanzioni e di ulteriori provvedimenti.

La strategia di prevenzione e il ruolo del web

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione coordinata dal Questore Giampietro Lionetti, che sottolinea l’importanza del monitoraggio costante del web e dei social network, oltre che della tempestiva attività di controllo da parte della Polizia di Stato, soprattutto quando sono coinvolti minorenni e vengono organizzati eventi potenzialmente pericolosi per la loro sicurezza.

L’intervento della Polizia in provincia di Lecce ha permesso di interrompere una situazione di potenziale pericolo per decine di giovanissimi, impedendo la prosecuzione di reati legati alla somministrazione di alcolici a minori e all’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Le indagini proseguono per accertare tutte le responsabilità e valutare le sanzioni nei confronti dei promotori e dei gestori della struttura coinvolta.

IPA