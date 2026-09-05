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Cinque cittadini bengalesi denunciati per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, questo il bilancio di un intervento della Polizia nella notte tra venerdì 4 settembre e sabato a Padova. Gli uomini sono stati fermati mentre, armati di mazze da cricket, si dirigevano verso i giardini San Carlo, presumibilmente per compiere una spedizione punitiva contro un cittadino pakistano coinvolto poco prima in una aggressione ai danni di un loro connazionale.

I fatti a Padova

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio svolti quotidianamente dalle pattuglie della Questura di Padova.

L’intervento ha avuto luogo nel quartiere Arcella, nei pressi del Parco San Carlo, dove le Volanti sono riuscite a bloccare un gruppo di cittadini bengalesi pronti a vendicarsi dopo una lite degenerata in aggressione.

La ricostruzione dei fatti

Tutto ha avuto inizio intorno alle 1.05 della notte del 4 settembre, quando la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione tramite l’applicativo “YOUPOL”. Un cittadino aveva assistito a una aggressione ai danni di un uomo di nazionalità bengalese, colpito con pugni al volto e strattonato da altre due persone nei pressi del Parco San Carlo.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti tempestivamente, identificando due cittadini bengalesi di 26 anni e altri connazionali presenti nelle vicinanze. Uno dei giovani ha riferito di essere stato aggredito a pugni, indicando come presunto autore un cittadino pakistano di 36 anni, anch’egli identificato dagli agenti.

Dalle prime ricostruzioni, la lite sarebbe nata per futili motivi e sarebbe poi degenerata in una aggressione fisica. Nessuna delle parti ha riportato conseguenze gravi e, dopo un apparente chiarimento, nessuno ha voluto sporgere querela.

Il controllo e la scoperta delle armi

Nonostante la situazione sembrasse risolta, gli agenti hanno continuato a pattugliare la zona per prevenire eventuali ritorsioni. Infatti, alle 2.30, in via Pietro Giovanni Guarnieri, poco distante dal luogo della precedente aggressione, i poliziotti hanno fermato una Chevrolet bianca con a bordo cinque persone, tra cui il bengalese coinvolto nella lite e altri quattro connazionali.

L’autista, un cittadino bengalese di 26 anni già noto alle forze dell’ordine per precedenti di minacce e rapina aggravata, si è mostrato particolarmente nervoso durante il controllo. Gli agenti, insospettiti dal suo atteggiamento e dalla presenza della persona coinvolta nell’episodio precedente, hanno proceduto a un’ispezione accurata del veicolo.

Nella zona della pedaliera del conducente è stata trovata una mazza da cricket. Un’altra mazza, con caratteristiche simili, era ai piedi del passeggero, un bengalese di 29 anni. Altre mazze da cricket sono state rinvenute ai piedi degli altri passeggeri seduti nella parte posteriore della vettura, pronte per essere utilizzate. Nel bagagliaio è stata scoperta un’ulteriore mazza da cricket.

Le indagini e le misure adottate

Tutti gli occupanti del veicolo sono stati accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti e sottoposti ai rilievi dattiloscopici. Al termine delle verifiche, i cinque cittadini bengalesi sono stati indagati in concorso per porto abusivo di strumenti atti ad offendere, ai sensi dell’articolo 4 della Legge 18 aprile 1975, n. 110. Secondo quanto emerso, il gruppo si stava dirigendo ai giardini San Carlo per compiere una spedizione punitiva contro il cittadino pakistano protagonista della lite con il loro connazionale.

Le misure di prevenzione

Alla luce della gravità dei fatti, il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha disposto l’attivazione della Divisione Polizia Anticrimine della Questura per l’adozione delle misure di prevenzione personali dell’avviso orale e dei DACUR (Divieti di Accesso ad Aree Urbane). L’obiettivo è prevenire e scongiurare eventuali ritorsioni o vendette tra i due gruppi di contendenti asiatici.

Il provvedimento mira a garantire la sicurezza pubblica e a evitare che episodi simili possano degenerare ulteriormente, coinvolgendo altri cittadini o mettendo a rischio l’ordine pubblico nella zona dell’Arcella e nei giardini San Carlo.

Il contesto e la risposta delle forze dell’ordine

L’episodio si inserisce in un contesto di costante attenzione da parte delle forze dell’ordine nei confronti delle dinamiche tra gruppi di cittadini stranieri presenti sul territorio. La tempestività dell’intervento delle Volanti ha permesso di evitare che la situazione degenerasse in una aggressione di gruppo, con possibili gravi conseguenze.

La Polizia di Stato ribadisce l’importanza della collaborazione dei cittadini, come avvenuto in questo caso grazie alla segnalazione tramite l’applicativo “YOUPOL”, che ha consentito un intervento rapido ed efficace.

IPA