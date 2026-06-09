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10 indagati, questo l’esito di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Genova, dove sono state eseguite misure cautelari nei confronti di cittadini tunisini accusati di aver organizzato viaggi clandestini verso l’Italia. L’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, è stata eseguita questa mattina dagli agenti del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Genova.

Le misure cautelari e i destinatari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha portato all’applicazione di diverse misure cautelari personali. Sei persone sono state sottoposte alla custodia cautelare in carcere, mentre per tre soggetti è stato disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Genova e per uno nel Comune di Trapani.

Tutti gli indagati sono di origine tunisina e sono coinvolti, a vario titolo, in un presunto sistema di associazione per delinquere finalizzata all’agevolazione dell’ingresso clandestino di cittadini tunisini in Italia.

L’organizzazione dei viaggi e le accuse

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i presunti membri dell’organizzazione avrebbero gestito ogni fase dei viaggi illegali: dalla selezione dei migranti alla ricerca delle imbarcazioni e dei conducenti, fino alla sistemazione temporanea dei migranti in immobili in attesa della partenza.

L’attività prevedeva anche la raccolta dei migranti in Tunisia, la loro sistemazione in luoghi di raccolta e la pianificazione della traversata in base alle condizioni meteo-marine. Una volta individuato il momento propizio, i migranti venivano imbarcati e fatti sbarcare sulle coste italiane, in particolare a Pantelleria.

Le modalità operative e i rischi per i migranti

Le indagini hanno permesso di accertare quattro episodi di agevolazione dell’immigrazione clandestina tra marzo 2024 e febbraio 2025, che hanno coinvolto oltre 120 cittadini tunisini.

I migranti venivano trattenuti in luoghi chiusi, privati dei telefoni cellulari per evitare la localizzazione da parte delle autorità. Le condizioni di viaggio sono state descritte come estremamente pericolose: le traversate avvenivano a bordo di gommoni, spesso sovraccarichi e non idonei alla navigazione. In una delle traversate, a causa della fuoriuscita di carburante da alcune taniche, sette migranti – tra cui una minorenne di dodici anni – hanno riportato ustioni e hanno dovuto ricevere cure mediche una volta giunti a destinazione.

Il costo del viaggio e il sistema di pagamento

Per ogni trasferimento in Italia, i membri dell’associazione richiedevano ai migranti il pagamento di una somma compresa tra 2500 e 3000 euro, corrisposta in dinari tunisini.

Un ulteriore elemento emerso dalle indagini riguarda uno degli indagati, accusato di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento. L’uomo avrebbe offerto, in modo stabile e organizzato, un servizio di raccolta, cambio e trasferimento di valuta all’estero e in Italia, utilizzando il sistema informale denominato “hawala”, che consente transazioni fiduciarie non tracciabili e non soggette a tassi ufficiali di cambio.

L’avvio delle indagini e il ruolo di Genova

Le indagini sono partite in seguito allo sbarco del 15 marzo 2024 di 25 migranti, intercettati a bordo di un gommone al largo di Pantelleria. Le dichiarazioni di uno dei migranti, raccolte dagli operatori della Squadra Mobile di Trapani, hanno fornito informazioni fondamentali sugli organizzatori dei viaggi.

La competenza territoriale dell’inchiesta è stata attribuita a Genova poiché proprio qui sono state svolte le attività di finanziamento, predisposizione dei mezzi, gestione delle risorse finanziarie e preparazione dei trasferimenti, attraverso istruzioni operative per consentire ai migranti di raggiungere l’Italia.

Interesse pubblico e lotta all’immigrazione clandestina

La divulgazione delle informazioni è stata motivata dall’interesse pubblico verso le dinamiche dell’agevolazione organizzata dell’immigrazione clandestina e dell’ingresso illegale di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale.

L’operazione rappresenta un ulteriore tassello nella lotta delle forze dell’ordine contro le organizzazioni criminali che lucrano sulla disperazione dei migranti, mettendo a rischio la loro vita e violando le leggi italiane ed europee.

IPA