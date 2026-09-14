Oriana Fallaci e la lettera inedita dopo l'11 settembre: "Credevo di aver visto tutto, ma questo lo supera"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A "Quarta Repubblica" svelata una lettera inedita di Oriana Fallaci, scritta dopo l’11 settembre 2001 da New York all’avvocato Francesco Brizzi, custodita per 25 anni nei suoi archivi privati. La giornalista racconta lo shock per l’attacco alle Torri Gemelle, parlando di migliaia di vittime e di uno scenario "che supera le peggiori previsioni". Un messaggio lanciato in una doppia ricorrenza: il 25° anniversario dell’11 settembre e il 20° della morte di Fallaci.

La lettera inedita di Oriana Fallaci

A venticinque anni dagli attentati alle Torri Gemelle e a vent’anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, la puntata di lunedì 14 settembre di "Quarta Repubblica", condotta da Nicola Porro su Retequattro, ha proposto in anteprima una lettera inedita e mai pubblicata prima d’ora scritta dalla giornalista fiorentina all’indomani della strage dell’11 settembre 2001.

Il documento è indirizzato al suo avvocato di fiducia, Francesco Brizzi. Nel testo, Fallaci racconta con il consueto stile diretto e senza filtri lo shock provato di fronte a una tragedia che, a suo dire, superava qualsiasi esperienza vissuta in precedenza come reporter di guerra.

"Io credevo di aver visto tutto nella mia vita, e invece no" scriveva Fallaci. "Questo scenario supera le peggiori previsioni. Naturalmente nei prossimi due o tre giorni le cose si assesteranno, questa è gente dura. Ma il trauma è profondo, anche per un tipo vaccinato come me".

Il racconto dell’11 settembre

Nella lettera, Fallaci fa i conti con le prime, drammatiche stime della tragedia. "La peggiore strage che ho visto in guerra si basava su 500 morti, al Messico poco più. Qui i morti sono davvero migliaia. C’è chi dice 10mila e mi stupirei se fossero meno di 5mila".

"Almeno 400 pompieri sono sepolti, schiacciati sotto la seconda torre. E nelle due torri lavoravano decine e decine di migliaia di persone. Senza contare i visitatori, 100mila al giorno".

Fallaci poi passava a descrivere le immagini più dolorose, destinate a restare negli occhi di tutti per decenni. "E quelli che si sono buttati dalle finestre? Insieme all’immagine del secondo aereo che si infila nella seconda torre come in un pezzo di burro" ricorda.

"Non mi va via dalla testa lo spettacolo della gente che per non bruciar viva si buttava giù dalle finestre del novantesimo piano. Quanto a me sono isolata, ammalata nella misura che sa e furibonda, molto furibonda".

Oriana Fallaci e l’Islam

Prima del 2001, Fallaci aveva raccontato il mondo islamico soprattutto da inviata di guerra, intervistando leader come l’ayatollah Khomeini con il consueto piglio polemico, ma senza farne un tema centrale della propria produzione.

L’11 settembre segnò una svolta netta: da New York, dove viveva, la giornalista fu testimone in prima persona al crollo delle Torri e da quel trauma nacque "La rabbia e l’orgoglio", pubblicato nel 2001 sul Corriere della Sera e poi in volume, seguito da "La forza della ragione" (2004) e "Oriana Fallaci intervista sé stessa" (2004).

In questi testi, Fallaci sviluppò una critica durissima e molto discussa nei confronti dell’Islam politico e dell’immigrazione in Europa, posizioni che le costarono accuse di islamofobia, ma anche un enorme seguito di lettori, e che restano tutt’ora al centro del dibattito sulla sua eredità intellettuale.