Orietta Berti e l'eredità da lasciare ai figli, "avranno poco perché coi soldi mi produco video e dischi"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Orietta Berti ha parlato dell’eredità che lascerà ai figli Omar e Otis: ospite di La Volta Buona, la cantante ha spiegato che i due riceveranno ben poco: “Avranno poco da ereditare, le camicie da notte e i miei abiti”. Alla base ci sono alcune scelte artistiche e imprenditoriali fatte da Orietta Berti nel corso degli anni, che non le hanno permesso di accumulare un grande patrimonio.

Orietta Berti e l’eredità per i figli

La cantante 83enne, sposata da molti anni con Osvaldo Paterlini, ha raccontato di aver preferito reinvestire gran parte dei guadagni ottenuti nel suo lavoro piuttosto che accantonare ricchezze.

Durante l’intervista, nella puntata dello scorso 8 giugno, Orietta Berti si è confessata in questi termini: “È vero che i figli, quando hanno i soldi, diventano bamboccioni. Io non ho tanto da lasciargli perché ho investito tanto su me stessa: mi produco da sola i video e i dischi. Faccio tutto con i miei soldi. I miei figli avranno poco da ereditare: avranno le camicie da notte e i miei abiti”.

Poi un rimpianto: “Ho tanti sensi di colpa se penso al passato. Perché i miei figli sono cresciuti con le nonne dal momento che io lavoravo sempre. Ho sbagliato, perché marito e figli devono essere la prima cosa nella vita. Poi viene il lavoro. Io ho fatto esattamente al contrario”.

Chi sono i figli di Orietta Berti

I due figli di Orietta Berti hanno seguito percorsi differenti. Omar, oggi 51 anni, ha ereditato dalla madre la passione per la musica.

È chitarrista e bassista ed è appassionato di hard rock. Suona con il nome Stacii negli Hollywood Vampires. Nel corso degli anni ha inoltre collaborato da vicino con Orietta Berti, arrivando a ricoprire anche il ruolo di manager.

Otis, 46 anni, è il secondogenito. È stato un giocatore di basket semi-professionistico in Serie B e C in Emilia-Romagna, prima di laurearsi in Scienze della Comunicazione. Anche lui è stato manager di Orietta Berti, per 15 anni.

Il prossimo 13 giugno sposerà la compagna Lia Chiari, madre delle sue due figlie Olivia e Ottavia.

La famiglia di Orietta Berti e la lettera O

In altre occasioni, Orietta Berti ha raccontato una curiosa tradizione familiare: tutti i nomi di famiglia iniziano con la lettera O.

Oltre a Orietta e al marito Osvaldo, ci sono infatti i figli Omar e Otis e le nipoti Olivia e Ottavia. Anche gli animali domestici seguono questa tradizione: i cani sono stati chiamati Otello e Olimpia.