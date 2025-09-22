Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane residente a Oristano è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo una perquisizione condotta dalla Polizia di Stato. L’operazione, avvenuta nell’ambito di attività di prevenzione e repressione dello spaccio, ha portato al sequestro di droga e denaro contante. L’intervento è stato eseguito dalla Squadra Mobile della Questura, che ha agito su disposizione del Questore, dopo aver raccolto elementi che indicavano un’attività di spaccio presso l’abitazione del giovane.

Operazione della Polizia: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato il risultato di un’attenta attività investigativa condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Oristano. L’azione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, predisposto dal Questore per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo.

Le indagini e la perquisizione

Gli investigatori hanno monitorato per diversi giorni una abitazione segnalata come possibile luogo di spaccio. Dopo aver raccolto sufficienti elementi, la Squadra Mobile ha deciso di intervenire, effettuando una perquisizione personale nei confronti del giovane sospettato, estendendo poi i controlli anche al suo appartamento.

Il materiale sequestrato

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro penale circa 40 grammi di cocaina, parte della quale era già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. Oltre alla cocaina, sono stati trovati anche circa 70 grammi di marijuana, 3 bilancini di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento dello stupefacente.

Il denaro nascosto

Nel corso delle operazioni, la Polizia ha scoperto anche una somma di circa 7500 euro in contanti, che il giovane teneva nascosta all’interno di un astuccio celato nella sua camera da letto. Il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, è stato anch’esso sottoposto a sequestro.

L’arresto e le conseguenze

Al termine delle operazioni, il giovane è stato tratto in arresto in flagranza di reato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che valuterà la sua posizione nelle prossime ore. L’intervento della Polizia di Stato di Oristano si inserisce in una più ampia strategia di contrasto al traffico di stupefacenti, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenire fenomeni di illegalità.

IPA