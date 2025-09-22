Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due pescatori sanzionati durante un’operazione interforze condotta per contrastare la pesca di frodo negli stagni della provincia di Oristano tra il 15 e il 18 settembre. L’intervento è stato coordinato dalla Questura e ha visto la partecipazione di diverse forze dell’ordine, dopo ripetute segnalazioni di attività illecite nella zona.

Controlli interforze per la tutela delle risorse ittiche

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nelle notti comprese tra il 15 e il 18 settembre si sono svolti servizi di controllo interforze mirati a contrastare la pesca di frodo negli stagni della provincia di Oristano. L’operazione, decisa durante una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia presieduta dal Prefetto Salvatore Angieri, è stata organizzata in risposta a numerose segnalazioni riguardanti attività illegali di pesca nella zona.

Un’azione sinergica tra le forze dell’ordine

L’intervento ha visto la collaborazione della Squadra Acque Interne della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale di Terralba. Le forze in campo hanno operato sia attraverso pattugliamenti dinamici delle aree interessate sia mediante appostamenti prolungati nei pressi degli stagni, con l’obiettivo di individuare e fermare eventuali attività di pesca illegale.

Riscontri positivi e sanzioni amministrative

L’attività di controllo ha portato a risultati concreti. Nello stagno di San Giovanni a Marceddì, sono stati verificati i permessi di 4 pescatori professionisti, tutti in regola con le autorizzazioni necessarie. Tuttavia, durante i controlli, sono stati individuati 2 pescatori sportivi intenti a pescare dalla terraferma nella zona nord dello stagno, utilizzando una bilancia con bastone. Quella specifica area, infatti, è soggetta a concessione demaniale esclusiva al Consorzio Ittico di Marceddì, e la pesca è consentita solo ai concessionari.

Per questa ragione, ai 2 pescatori sportivi è stata contestata la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 7-bis della legge regionale n. 39 del 1956, che punisce chiunque peschi in acque concesse per l’esercizio della pesca riservata senza il consenso del concessionario. Oltre alla sanzione, le forze dell’ordine hanno proceduto al sequestro dell’attrezzatura utilizzata e del pescato.

Sequestro di una rete da pesca non autorizzata

Durante i controlli nel Canale di Pesaria, in territorio di Oristano, è stata rinvenuta una rete da pesca di circa 50 metri, armata con galleggianti di colore rosso. La rete non risultava appartenere alla società titolare della concessione su quel tratto di stagno. Anche in questo caso, le autorità hanno proceduto al sequestro del materiale, impedendo così un ulteriore episodio di pesca di frodo.

