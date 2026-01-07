Orlandino Greco consigliere regionale eletto con la Lega in Calabria colpito con un pugno all'evento per bimbi

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Orlandino Greco, consigliere regionale eletto in Calabria con la Lega di Matteo Salvini, è stato aggredito martedì 6 gennaio a Castolibero, in provincia di Cosenza. L’esponente del Carroccio è stato colpito con un pugno in faccia durante un evento per bambini, legato ai festeggiamenti dell’Epifania nel quartiere di Santa Lucia. L’ex sindaco è stato portato in ospedale, poi ha denunciato l’uomo: si tratterebbe di una sua vecchia conoscenza.

L’aggressione al consigliere a Castrolibero

Secondo quanto riferito da Orlandino Greco all’ANSA, un suo conoscente l’avrebbe aggredito durante una manifestazione pubblica, legata all’Epifania.

L’uomo gli avrebbe prima inveito contro, per poi colpirlo con un pugno in faccia.

Il consigliere è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza per i controlli sanitari.

Nella mattinata di mercoledì 7 gennaio ha sporto denuncia ai carabinieri.

Questo il post che aveva pubblicato poche ore prima proprio sull’Epifania:

La reazione dell’esponente della Lega

Greco ha dichiarato che l’aggressione “mortifica la comunità”.

Ha aggiunto di conoscere la persona che lo ha colpito, “in passato ha lavorato anche per il Comune, ritengo non fosse lucido, farfugliava parole e infine il gesto che ha lasciato tutti senza parole”.

Immediata la reazione dell’amministrazione comunale e di diversi esponenti di Palazzo Campanella, che hanno manifestato solidarietà al consigliere, condannando ogni forma di violenza.

Chi è Orlandino Greco

Orlandino Greco è nato il 10 novembre 1971 a Cosenza.

Nel 1993 ha iniziato la carriera politica nel Fronte della Gioventù, iscrivendosi poi al Movimento sociale italiano (Msi).

Laureato in Ingegneria Civile, durante gli studi è stato eletto nel Consiglio di Facoltà nelle liste del Fronte Universitario d’Azione Nazionale (Fuan, legato al Msi).

In passato, oltre ad aver ricoperto più volte la carica di sindaco di Castrolibero, è stato presidente del Consiglio provinciale di Cosenza.

Alle ultime elezioni Regionali in Calabria è stato eletto consigliere con la Lega di Salvini, ottenendo 5131 voti.