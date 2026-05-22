Orlando contro Meloni dopo il post su Almirante: "Difesa della razza, Salò, partigiani fucilati, bel percorso"

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L’omaggio di Giorgia Meloni a Giorgio Almirante nel giorno dell’anniversario della morte dello storico leader del Movimento Sociale Italiano ha scatenato polemiche. Andrea Orlando, consigliere regionale del Pd in Liguria ed ex ministro, ha criticato pubblicamente la premier per aver “rivendicato la continuità con il percorso politico di Almirante”.

L’attacco di Andrea Orlando a Giorgia Meloni

Andrea Orlando ha pubblicato un messaggio sul social network X nella mattinata di venerdì 22 maggio, giorno dell’anniversario della morte dello storico leader MSI Giorgio Almirante.

Il “bersaglio” dell’ex ministro è la premier Giorgia Meloni: “Rivendica continuità con il percorso politico di Giorgio Almirante. Un percorso iniziato con la redazione de ‘La difesa della razza’, passando per i repubblichini di Salò, fucilando partigiani, intrecciandosi con la stagione dell’estremismo nero. Un bel percorso!“.

Le parole di Orlando (“fucilando partigiani”) si collegano all’accusa nei confronti di Giorgio Almirante di aver firmato, nel periodo successivo alla caduta del regime fascista, un manifesto distribuito nella provincia di Grosseto in cui veniva intimato di arrendersi e consegnare le armi alle milizie fasciste o all’esercito tedesco, pena la fucilazione.

Il documento fu pubblicato dal quotidiano del Partito Comunista “L’Unità” nel 1971 e ne nacque una lunghissima battaglia legale. Almirante, infatti, ha sempre rifiutato l’etichetta di “fucilatore”.

L’omaggio di Giorgia Meloni a Giorgio Almirante

Nel suo post, Andrea Orlando fa riferimento all’omaggio che Giorgia Meloni ha tributato a Giorgio Almirante per il trentottesimo anniversario della sua morte.

La presidente del Consiglio ha definito il leader MSI “una figura che ha segnato profondamente la storia della destra italiana”, sottolineandone “il carattere, la forza delle idee, l’amore per l’Italia e una concezione della politica vissuta con passione, dignità e rispetto”.

Meloni ha aggiunto ancora: “Un ricordo che continua a vivere nel percorso della destra italiana e nella memoria di una comunità politica che, ancora oggi, non si risparmia, per aggiungere il proprio pezzo di cammino, con coraggio e determinazione”.

L’omaggio di Fratelli d’Italia a Giorgio Almirante

Oltre a Giorgia Meloni, tanti esponenti della destra italiana hanno reso omaggio a Giorgio Almirante nel giorno dell’anniversario della sua morte. Tra questi ci sono il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro Nello Musumeci e Galeazzo Bignami.

Fratelli d’Italia, in un post, ha definito Almirante “padre della destra italiana“.

Nel messaggio social si legge ancora: “Fu un uomo politico capace di leggere i cambiamenti della società e della politica italiana, contribuendo a riportare la destra nel cuore della vita politica nazionale. Sempre fermo nelle proprie idee, ma rispettoso dei suoi avversari politici, difese con determinazione la sua visione di un’Italia più forte, più autorevole e più giusta”.