Ornella Forastefano uccisa nel Cosentino, la lettera della figlia Maria dopo l'omicidio: "Ci ritroveremo"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Domenica 16 agosto Maria Cosentino, 24 anni, ha dato voce al suo dolore. Sua madre, Ornella Forastefano, è stata uccisa nella notte tra il 15 e il 16 agosto e abbandonata di fronte all’ospedale di Trebisacce (Cosenza). Per l’omicidio gli inquirenti hanno arrestato il compagno della donna, Elvis Metvelaj (42 anni), fermato mentre si imbarcava per l’Albania dal porto di Bari. La figlia ha affidato a Facebook l’ultimo saluto alla mamma: “Avevo ancora bisogno di te”.

La lettera della figlia di Ornella Forastefano

Poche ore dopo aver appreso della morte di Ornella Forastefano, Maria Cosentino, la figlia 24enne della vittima, ha affidato ai social una lettera straziante per la madre.

Nella missiva, la giovane scrive: “Stamattina quando è arrivata quella chiamata tutto potevo immaginare, ma non di non rivederti mai più”.

“Io sono forte, mamma, ma avevo ancora bisogno di te“, continua Maria Cosentino, che aggiunge: “Sapere che eri sola in quel momento, senza il nostro aiuto, mi fa stare malissimo”.

“Un giorno ci ritroveremo e finalmente potrò abbracciarti e dirti che ti voglio tanto bene”, continua la figlia della vittima, che fa menzione anche del fratello minore, Ettore, del quale promette che si prenderà cura.

L’omicidio nel Cosentino

I contorni della vicenda sono ancora da chiarire. Intorno alle 3 del mattino di domenica 16 agosto i sanitari dell’ospedale di Trebisacce (Cosenza) hanno trovato Ornella Forastefano (46 anni) in fin di vita di fronte all’ingresso del nosocomio.

La donna presentava i segni di un pestaggio brutale. Nonostante i disperati tentativi di salvarla, la donna è morta poco tempo dopo su un letto dell’ospedale. I sospetti si sono subito concentrati sul compagno, il 42enne Elvis Metvelaj, che si è reso irreperibile.

L’arresto di Elvis Metvelaj

Poche ore dopo, il 42enne è stato fermato mentre al porto di Bari era in procinto di imbarcarsi per l’Albania, suo Paese d’origine. L’uomo è stato condotto in carcere e presto verrà sottoposto all’interrogatorio di convalida dell’arresto.

Nel frattempo il fascicolo è condiviso tra le Procure di Bari e Castrovillari – scrive Fanpage – ma l’indagine potrebbe passare direttamente agli uffici dei magistrati calabresi per ragioni di competenza territoriale. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver picchiato selvaggiamente la donna, l’indagato Metvelaj l’avrebbe trasportata in auto fino al pronto soccorso e avrebbe citofonato al triage per poi darsi alla macchia.