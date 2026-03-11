Ornella Giusto, l'attrice dal Paradiso delle Signore al teatro: “Lorca, la libertà e i miei silenzi”

Ci sono incontri che avvengono molto prima del palco. Accadono nel silenzio di una stanza, tra le pagine di un libro custodito in casa per anni, nella memoria di una madre che amava la poesia e in quella curiosità quasi istintiva che porta una ragazza a sfogliare versi scritti in una lingua che ancora non conosce davvero. Per Ornella Giusto, Federico García Lorca non è stato semplicemente un autore da studiare o un personaggio da interpretare. È stato, prima di tutto, un incontro umano. Un incontro lento, sedimentato nel tempo, che ha attraversato la sua storia personale fino a trasformarsi in un dialogo profondo tra due sensibilità affini. È da questo dialogo che nasce Federico García Lorca – Il poeta della libertà, lo spettacolo che l’attrice porterà in scena al Teatro Tordinona di Roma dal 12 al 15 marzo 2026. Un monologo che non è una biografia teatrale nel senso tradizionale del termine, ma piuttosto una confidenza. Una forma di intimità scenica in cui la parola poetica, la musica e il corpo dell’attrice si intrecciano per restituire non solo la figura di Lorca, ma la sua anima. Nello spettacolo Ornella Giusto non interpreta il poeta: lo attraversa. La scena diventa il luogo in cui una donna incontra un uomo lontano nel tempo, ma sorprendentemente vicino nella sensibilità. Tra loro non c’è imitazione né distanza storica: c’è un dialogo silenzioso, quasi una complicità. La libertà, tema centrale nella vita e nella scrittura di Lorca, diventa così anche la chiave emotiva dello spettacolo. Libertà di amare, di esprimersi, di essere se stessi senza mediazioni. Una libertà che per il poeta spagnolo fu una tensione esistenziale, pagata con la vita nel 1936, e che oggi continua a parlare con forza a chiunque senta l’urgenza dell’arte come necessità interiore. Per Ornella Giusto, però, questo lavoro non nasce solo da una riflessione culturale. Nasce anche da una ricerca personale. Dal bisogno di dare voce a una sensibilità che per anni si è nutrita di silenzi, di osservazione, di studio e di esperienza. Il teatro, racconta in quest’intervista esclusiva a Virgilio Notizie, è stato per lei uno strumento di trasformazione: un luogo in cui le fragilità, le paure e le ferite possono diventare materia creativa. È forse per questo che la sua relazione con Lorca appare così naturale. Entrambi hanno trovato nell’arte un modo per dire l’indicibile, per trasformare la vulnerabilità in linguaggio e la solitudine in canto. In scena, la poesia del poeta andaluso vive tra due lingue, lo spagnolo e l’italiano, accompagnata dalla musica e da richiami alla cultura andalusa. Ma il cuore dello spettacolo resta un altro: l’incontro tra due anime che si riconoscono. Perché, come confessa Ornella Giusto, c’è un momento in cui tutto questo diventa improvvisamente molto semplice. È quando immagina Lorca seduto in platea, in silenzio, ad ascoltare. E in quell’istante, dice, basterebbe uno sguardo. Come se lui le dicesse soltanto: «Grazie».

Federico García Lorca – Il poeta della libertà è uno spettacolo in cui lei non interpreta semplicemente un autore: sembra attraversarlo. Quando ha capito che non sarebbe stato uno spettacolo su Lorca, ma uno spettacolo dentro Lorca?

“L’idea è nata nel periodo della pandemia. Eravamo chiusi, con minori libertà di movimento; eppure, in quel periodo mi sono sentita molto libera di esprimermi. Ho ripreso in mano due volumi di Lorca che ho sempre conservato a casa. Erano di mia madre: glieli aveva regalati un’amica che conosceva bene il suo amore per Federico García Lorca. In famiglia ho sempre respirato quest’atmosfera: mia madre amava la Spagna e le poesie di Lorca, e anche mio nonno scriveva. Da ragazzina andavo a curiosare tra quei libri; provavo perfino a recitare le poesie in spagnolo, anche se ne capivo ben poco. Durante la pandemia, però, ho iniziato a rileggerle con una maturità diversa. Oggi sono una donna consapevole, con molte esperienze alle spalle: momenti di gioia, di amore, ma anche di sofferenza. Rileggendo Lorca ho percepito ancora più chiaramente la sua straordinaria sensibilità. Per me Lorca è un autore attualissimo, di una profondità enorme. Mi sono riconosciuta molto nella sua sensibilità e nella sua empatia. Anche nel suo carisma: si racconta che Federico possedesse un grande carisma. Dalle poesie sono poi passata alla biografia. Alcuni aspetti li conoscevo già, ma ho voluto approfondire. Poco alla volta tutto ha iniziato a prendere forma. Ho pensato che nel tempo sono stati messi in scena molti spettacoli su Lorca: Nozze di sangue, La casa di Bernarda Alba, Yerma. Anch’io ho interpretato Yerma quando studiavo all’Accademia con Giovan Battista Diotajuti al Conservatorio teatrale e cinematografico di Roma. I miei maestri erano Tonino Pierfederici e Giovan Battista Diotajuti: anche grazie a loro ho imparato ad amare ancora di più questo grande poeta. Nel frattempo, avevo iniziato a studiare flamenco con una bravissima insegnante, Giorgia Celli, direttrice artistica della sezione danza del Teatro del Lido. Ha vissuto molti anni a Madrid e, quando parla della Spagna, riesce davvero a far vivere quell’universo. E a un certo punto ho deciso di entrare nell’uomo Lorca. Non mi interessava tanto l’aspetto politico, pur sapendo che si trattava di un periodo storico difficile. Lorca aveva le sue idee, ma detestava la politica. E anche oggi viviamo tempi complessi, segnati da guerre e tensioni. Ciò che mi ha colpito è stata la sua idea di libertà. Amo lasciare gli altri liberi di esprimersi e in Lorca ho percepito con forza questo impulso: il bisogno di gridare la libertà. Si sentiva libero quando scriveva, quando era solo, quando camminava nei luoghi della sua infanzia vicino Granada. Era profondamente legato alla sua terra. Pur provenendo da una famiglia di proprietari terrieri, amava i quartieri gitani, il Sacromonte: da lì traeva ispirazione. Inevitabilmente allora è nata una domanda: perché non dare voce a quest’uomo, strappato alla vita così giovane, in modo tanto ingiusto e crudele? Approfondendo la sua storia mi sono commossa, e ancora oggi mi emoziona. Per questo ho deciso di intitolare lo spettacolo Il poeta della libertà. L’idea era raccontare Lorca come se fosse lui stesso a parlare al pubblico. In scena c’è una donna, un’attrice innamorata di questo poeta, che si trova in un luogo intimo, quasi in dialogo con lui. Racconta la sua vita come se fosse lui a raccontarsi. Tra un passaggio e l’altro recito alcune sue poesie, quelle che ho scelto: Lorca può essere molto intenso e desideravo selezionare testi capaci di arrivare al pubblico senza appesantirlo. Ho inserito anche alcuni accenni di flamenco: non vere coreografie, ma momenti evocativi. Nello spettacolo tutto è collegato: musica, corpo e parola”.

Partirei proprio dal titolo: Il poeta della libertà. Libertà è una parola bellissima. Se Ornella Giusto dovesse cucirsela addosso, quale significato avrebbe per lei?

“Per me la libertà significa sentirsi pienamente se stessi, cercare un’armonia interiore. Quando si riesce a raggiungerla, si è già liberi. A volte si pensa che qualcuno possa sottrarci la libertà. Ma, se si riesce a proteggere il proprio spazio interiore, a trovare momenti in cui si sta bene con se stessi, allora la libertà rimane. Per Lorca era così: si sentiva libero nella natura, con la famiglia o quando lavorava con La Barraca. È lì che nasceva il momento creativo. La libertà è la possibilità di esprimersi pienamente, procedere con decisione lungo il proprio percorso. Lorca era così: nessuno riusciva a fermarlo. Anche nel mio lavoro di attrice tratto ogni progetto con la stessa cura che si riserva a un bambino. Lorca diceva proprio questo: il lavoro artistico è come un figlio; porta con sé ansie e preoccupazioni, ma richiede dedizione totale. La libertà è passione per la vita, per l’amore, per il proprio lavoro. Anche per l’amore che lui provava, sia per gli uomini sia per le donne. L’amore, in fondo, è amore”.

In scena c’è una donna che dà voce a un uomo. È solo un gesto artistico oppure sottintende un gesto politico?

“Non amo molto entrare nel terreno della politica. Tuttavia, questo gesto è anche una forma di difesa: è come se volessi proteggere Lorca e dare ancora più forza alla sua voce. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui spesso sembrano smarrirsi i valori, sento il bisogno di sensibilizzare le persone, di avvicinarle di più all’amore e al senso di unità. Attraverso le poesie e la mia interpretazione cerco di accompagnare il pubblico verso una riflessione. Nel mio spettacolo emergono fragilità, forza, dolcezza, paura e determinazione. C’è il desiderio di gridare, di lottare, di superare gli ostacoli. C’è anche il bisogno, da parte mia come attrice, di esprimermi pienamente, di mostrare le mie qualità e le mie possibilità. Sempre con umiltà, mai con presunzione. Sono una donna molto dignitosa. A volte questa mia dignità rende più difficile emergere, anche se ho preso parte a lavori importanti, come Il paradiso delle signore e altri progetti. Dal punto di vista artistico, però, sento il bisogno di esprimermi ancora di più. Questo spettacolo è il tramite che mi permette di farlo: come attrice e come donna che ama la cultura. Non voglio essere considerata un’attricetta. Desidero portare avanti il mio lavoro con professionalità e serietà, senza comprometterne la dignità. Spero che lo spettacolo possa essere visto anche dagli addetti ai lavori. Alcuni sono già venuti e mi hanno incoraggiato a continuare, a portarlo in scena ancora. Per me è un percorso di crescita continua. Non dico mai ‘sono stata brava’: ogni replica mi permette di scoprire qualcosa di nuovo. Per esempio, nel momento in cui canto Historia de un amor a cappella. All’inizio lo interpretavo in un modo; con il tempo è cambiato, ha acquisito più maturità e più forza”.

Quindi è insieme un gesto artistico e, in un certo senso, anche politico. Non nel senso di schieramento, ma come invito a spingere il pensiero, a guardare in modo diverso ciò che si ha davanti. Anche a riconoscere che sul palco c’è un’attrice con la A maiuscola.

“Sì, è proprio così. È un modo di agire, di uscire dalle proprie paure. Questo è un momento molto particolare della mia vita, in senso positivo. Non sono una persona che si arrende facilmente. Sono determinata e so ciò che desidero. Oggi, però, sento anche una forza nuova, un bisogno ancora più intenso di affermare i valori della vita. C’è anche il desiderio di non essere ingiusti con persone che meritano e che talvolta vengono messe da parte, pur avendo grande talento. Per questo tengo molto a questo spettacolo e credo sia giusto farlo circolare, portarlo in scena più volte. Non è vero che molte repliche rendono uno spettacolo sempre uguale. Accade l’opposto. Un grande attore mi ripeteva spesso che bisogna fare molte repliche: quando uno spettacolo continua a essere rappresentato significa che vive e che viene apprezzato. Per trovare davvero la propria forma, uno spettacolo dovrebbe arrivare almeno a ottanta repliche. Più si porta in scena, più cresce. Nel mio caso è stato proprio così. Questo spettacolo è cambiato nel tempo, si è arricchito, e insieme a lui sono cresciuta anch’io. Il momento in cui canto a cappella Historia de un amor, per esempio, si è trasformato con il passare delle repliche e con l’esperienza. Oggi lo interpreto con una forza e una maturità diverse. Ed è un processo continuo: ogni replica è un’occasione per scoprire qualcosa di nuovo. Per questo non dico mai ‘sono stata brava’. Preferisco pensare a un percorso in evoluzione. Lo spettacolo è vivo e cresce insieme a me”.

Ph: Dino Stornello / Ufficio stampa: Licia Gargiulo

Sicuramente non mi farà il nome, ma immagino che si trattasse di un grande uomo di teatro, più che di cinema.

“Sì, di teatro. E ricordo anche un altro episodio. Poco prima che ci lasciasse il nostro grande Giorgio Albertazzi, andai a vederlo mentre portava in scena Memorie di Adriano. Credo fosse al Teatro Nino Manfredi. Ho assistito anche ad altre repliche. Quel giorno stava preparando La tempesta. Entrai nel suo camerino e gli chiesi se potessi portargli le mie fotografie e il mio curriculum. Gli regalai anche un mio libro di poesie, Il rumore dell’anima, dedicato ai miei silenzi. Apprezzò molto il gesto. Lo avevo conosciuto tramite Oliviero Beha e la sua compagna, una persona splendida. Mi avvicinai con discrezione e lui mi posò una mano sul braccio. Quando gli dissi: ‘Maestro, mi piacerebbe molto lavorare con lei’, mi guardò negli occhi e rispose soltanto: ‘Insisti. Insisti’. Dopo una settimana, Albertazzi se n’è andato. Stava già male e la notizia mi colpì molto. Quella parola però è rimasta dentro di me. Il modo in cui me l’ha detta: ‘Insisti’. Bisogna insistere. Perché arrendersi? Può capitare di incontrare un ostacolo o di fermarsi per un periodo. Per esempio, ho lavorato due anni e mezzo ne Il paradiso delle signore, poi può succedere che ci si fermi all’improvviso. Ma non significa restare immobili: sono sempre stata in movimento. Insegno, conduco laboratori. Sono anche maestra abilitata all’insegnamento per i bambini. Nel frattempo, tengo corsi di recitazione per adulti, organizzo laboratori e spettacoli, continuo a sostenere provini. Questo è il mestiere dell’attore. Ed è un mestiere difficile: non è una strada semplice”.

C’è una frase bellissima di Federico García Lorca: la poesia è qualcosa che si sente dentro come il sangue che batte nelle vene. Per lei l’arte, la recitazione, è un’urgenza fisica oppure una scelta consapevole?

“La sua domanda mi commuove. Tutto è iniziato in un momento difficile della mia vita. I miei genitori si erano separati. Vivevo ancora in Sicilia. In seguito, sono rimasti in buoni rapporti, ma per noi figli è stato comunque un dolore: eravamo molto legati e lo siamo ancora. In casa c’è sempre stato un forte senso della famiglia. A un certo punto sono arrivata a Roma, non con l’idea di fare l’attrice, ma perché sentivo il bisogno di stare vicino a mia madre e a mio fratello, che vivevano già qui. Io invece ero cresciuta con mia nonna materna, una figura fondamentale nella mia vita. Quando sono arrivata a Roma ho dovuto ricominciare tutto da capo. Avevo sedici o diciassette anni. Ho dovuto costruire nuove amicizie, trovare nuovi punti di riferimento. Poi è accaduto qualcosa che ha cambiato il percorso. Mio fratello aveva aperto un’agenzia di spettacolo, la Black & White Management, che esiste ancora oggi. In quel periodo molte persone mi dicevano che avrei dovuto provare a fare l’attrice. Io scherzavo molto: imitavo gli attori che passavano dall’agenzia, facevo parodie, mi divertivo. In realtà ero anche molto timida. E ho iniziato a studiare recitazione: da lì non sono più tornata indietro. Il teatro mi ha trasformata. Mi ha aiutata a superare molte difficoltà sul piano emotivo e psicologico. È stato lo strumento che mi ha permesso di diventare la persona che sono oggi. Mi ha aiutata ad affrontare paure, insicurezze, il dolore per la separazione dei miei genitori. In quel periodo ero confusa, non sapevo quale direzione prendere nella vita. Poi i miei maestri mi dissero che possedevo il cosiddetto ‘fuoco sacro’, che esisteva un talento. Mi incoraggiarono a credere che quella potesse essere la mia strada. Da quel momento ho capito che si trattava di un mestiere difficile, che richiede impegno e determinazione. E lungo il percorso ho attraversato molte esperienze, non sempre semplici”.

Cioè?

“C’è sempre stata, in qualche modo, una tensione tra ciò che è morale e ciò che non lo è. Sono sempre stata una persona tranquilla, molto lineare. Questa mia integrità interiore non sempre mi ha facilitata. Oggi però è diventata una forza. Come diceva mia nonna: quando serve bisogna saper tirare fuori gli artigli. Credo molto nella legge dell’attrazione. Quando si crede davvero in un obiettivo non bisogna arrendersi: bisogna continuare a lavorarci. Sono sempre andata a bussare alle porte. Quando era ancora possibile entrare nelle produzioni e presentarsi di persona, lo facevo. Quando le persone hanno l’occasione di conoscerti davvero, di parlarti direttamente, le prospettive possono cambiare. Può capitare di incontrare la persona giusta al momento giusto. Magari qualcuno ti ascolta e intuisce un potenziale. Ma le opportunità devono anche presentarsi: bisogna trovarsi nei luoghi giusti. E poi c’è un aspetto fondamentale: non conta soltanto il talento artistico. Conta anche il carattere. Si può essere bravissimi e compromettere tutto per un atteggiamento sbagliato. Al contrario può emergere qualcuno meno dotato ma capace di costruire relazioni, di comunicare con gli altri e con il pubblico. Alla fine, conta molto anche questo: la persona che si è e ciò che si desidera trasmettere”.

Lei ha dedicato il suo libro di poesie ai silenzi.

“All’inizio avevo timore di pubblicare quel libro, perché conteneva pensieri molto personali. Poi ho riflettuto: siamo esseri umani, tutti attraversiamo momenti di amore e momenti di sconforto. Perché non raccontarlo? Il libro è stato presentato alla Casa del Cinema di Roma insieme a Felice Laudadio. Per me era un modo per mostrare chi sono davvero. In fondo, tutto ciò che faccio nel mio lavoro nasce anche da questo desiderio: essere vista, essere compresa per ciò che sono. Con il tempo ho capito che la mia spontaneità piace ad alcune persone e ad altre meno. Ma la cosa importante è continuare a insistere. Sono qui e credo di poter offrire qualcosa alla società. Se qualcuno mi guarda e pensa: ‘Questa attrice mi ha fatto piangere, mi ha fatto ridere’, allora il mio lavoro ha un senso. Faccio questo mestiere perché desidero trasmettere emozioni. Le emozioni che porto in scena nascono dal mio vissuto: dalla sensibilità, dall’empatia, dalle esperienze personali. Quando sono sul palco o su un set devo essere credibile. Un attore deve conoscere profondamente se stesso, quasi diventare il produttore della propria identità artistica”.

Oggi il suo rapporto con il silenzio è cambiato?

“Sì, è cambiato. Un tempo il silenzio era una condizione dominante. Oggi non più. Oggi Ornella non è nascosta: oggi si esprime con forza. È un grido di energia, la fine della paura di dire ciò che si pensa. Una volta Fioretta Mari mi disse una frase molto semplice ma importante: ‘Tu sei importante’. Forse non avevo bisogno che qualcuno me lo dicesse, ma a volte certe parole arrivano nel momento giusto. È come ricevere una scossa che risveglia qualcosa dentro. Oggi mi voglio più bene. C’è una maturità diversa. Non mi considero anziana, ma ho raggiunto un’età in cui non ho più timore di esprimere il mio pensiero in modo diretto e chiaro. E allo stesso tempo mantengo un rapporto profondo con il silenzio. Il silenzio mi ha aiutata ad attraversare molte difficoltà. Molte persone lo evitano. In realtà, quando si impara a stare con se stessi, il silenzio diventa lo spazio in cui ritrovare energia. Per me è stato un grande maestro”.

Il dolore ha avuto un ruolo importante nella sua vita. Oggi che ruolo ha nella sua recitazione?

“Vive in scena. Il dolore per la separazione dei miei genitori non è mai scomparso del tutto. Oggi lo affronto con maggiore maturità: non sono più una bambina. Quando li vedo insieme, anche adesso che ognuno ha la propria vita, a volte basta uno sguardo tra loro per farmi percepire tutto ciò che hanno vissuto. Mi fa tenerezza: li vedo quasi come due bambini. Sì, nei miei spettacoli questa forza drammatica emerge chiaramente. Quando ho interpretato Storia di una capinera, per esempio, mi è stato molto naturale entrare nei personaggi più intensi. In quei momenti tocco dimensioni profonde che spesso restano invisibili agli altri. In scena indosso la maschera del personaggio, ma dentro c’è tutto il mio vissuto. La sofferenza diventa forza: tutto ciò che ho attraversato si trasforma in una risorsa per il mio lavoro. Sono esperienze che mi hanno permesso di diventare la donna che sono oggi. Ho raggiunto un certo equilibrio. Sono una persona riflessiva, attenta, e cerco sempre di rapportarmi agli altri con rispetto. Anche il modo in cui ci si rivolge alle persone può cambiare molte cose. Ognuno porta con sé paure e fragilità. Quando si possiedono empatia e sensibilità è possibile mettere gli altri a proprio agio. In fondo sono fatta anche di questo”.

La parola ambizione, per lei, è stata più una forma di vulnerabilità oppure una forza propulsiva che l’ha spinta ad andare avanti?

“Sono una persona ambiziosa. Non arrivista, ma ambiziosa. E mi piace raggiungere le mie soddisfazioni. Un esempio è il 45° Festival della Versiliana. Sembrava quasi impossibile arrivarci. Nel 2023 mi trovavo a Forte dei Marmi e sono andata direttamente alla Versiliana per proporre lo spettacolo. All’inizio mi dissero che non era possibile inserirlo nel programma. Ho insistito molto e alla fine il presidente di allora, Benedetti, mi ha dato l’opportunità di portarlo nel 2024 al Chiostro di Sant’Agostino. Come ci sono arrivata? Non grazie a raccomandazioni. In questo ambiente spesso funzionano le conoscenze, le telefonate dell’amico dell’amico. Ho puntato invece sul mio curriculum e sulla mia determinazione. Ho bussato e ci ho provato. Sono sempre stata così. Anche quando ci si autoproduce e si va nei comuni a proporre uno spettacolo. Non importa se ho interpretato un ruolo piccolo o grande, se ho lavorato con Giuseppe Tornatore o con altri registi. Sono semplicemente Ornella. Se desidero proporre un progetto al Comune di Roma o a un altro ente, lo faccio senza esitazioni. E, quando qualcuno si accorge di me e riconosce il mio lavoro, rispondo sempre: potete stare tranquilli, non vi farò fare una brutta figura. Quando qualcuno crede in te è una grande gioia. Sul set lo si percepisce subito. In una produzione come Il paradiso delle signore, per esempio, si capisce che qualcuno al provino ha intravisto qualcosa. E questo rende felici. Quando sono sul set mi brillano gli occhi. È una gioia autentica”.

È come se il lavoro completasse la sua identità.

“Anche perché mi impegno da sempre. Non passa giorno senza che pensi al mio lavoro. È una presenza costante. È ciò che amo, ma è anche una professione che richiede dedizione continua. Anche nei momenti di rallentamento non mi fermo mai. Continuo a muovermi, con energia ma anche con attenzione”.

Quanto ha influito la sua vita privata nella determinazione con cui porta avanti questo lavoro?

“La mia vita privata mi spinge ogni giorno a dire che devo riuscirci: è come uno schiaffo. Ho attraversato molte difficoltà, anche dal punto di vista economico. Sono una persona generosa: quando guadagno, investo quasi sempre nel mio lavoro e in ciò che amo. Un’attrice deve prendersi cura di molti aspetti: l’alimentazione, la forma fisica, l’immagine. Bisogna investire continuamente su se stessi. A volte desidererei lavorare ancora di più, anche per superare definitivamente alcune situazioni che mi pesano. Sono aspetti personali, ma il desiderio di farcela resta sempre molto forte”.

Se Federico García Lorca potesse assistere al suo spettacolo e vederla in scena, che pensiero le piacerebbe leggere nei suoi occhi?

“Questa domanda mi commuove (la voce si incrina, ndr). Mentre la formulava ho immaginato Lorca davanti a me. Ho pensato a uno sguardo diretto, silenzioso, e a una parola sola: ‘grazie’. Nient’altro. Come se tra noi esistesse una complicità profonda. E probabilmente mi metterei a piangere. Sono una persona che piange facilmente e non me ne vergogno. Il pianto libera. E nel pianto si vede davvero chi siamo”.

Non ci si deve vergognare di piangere.

“Sono una persona molto dignitosa, forse anche troppo. Non sono il tipo che si presenta da un produttore dicendo di avere bisogno di lavorare. Sento il dovere di mantenere una certa immagine, una certa forza. Probabilmente è anche un tratto della cultura siciliana, dove la dignità è molto forte. Credo che i siciliani abbiano una marcia in più. Non lo dico soltanto perché sono siciliana, ma perché nella nostra terra convivono grande forza e grande sensibilità. Mi sento anche molto vicina alla cultura spagnola. Di recente ho trascorso dodici giorni in Spagna e ho visitato i luoghi legati a Federico García Lorca: la casa natale, la casa di Granada alla Huerta de San Vicente e Valderrubio, dove scrisse La casa di Bernarda Alba. Quando ero alla Huerta de San Vicente, mentre stavo andando via, mi sono messa a piangere. Sento Lorca in modo molto intenso. Mi è accaduto qualcosa di simile anche con Giovanni Verga. Essendo siciliana ho studiato molto la sua opera e ho portato in scena uno spettacolo sui Lapilli verdiani. Anche in quel caso ho percepito una connessione molto forte. Lo stesso vale per Vincenzo Bellini. Ho scritto infatti uno spettacolo intitolato Bellini allo specchio. Ricorre spesso il tema dello specchio, del dialogo con se stessi. Amo molto anche la musica classica. Del resto, anche Lorca è cresciuto immerso nella musica: studiava pianoforte e amava compositori come Robert Schumann, Franz Schubert, Frédéric Chopin e Ludwig van Beethoven. Per questo nello spettacolo la musica ha un ruolo importante, insieme al flamenco”.

L’importante è che il pubblico venga a vedere lo spettacolo.

“Sì, è questo che conta. Lo spettacolo dura circa un’ora e un quarto. Non è impegnativo da seguire: alterna momenti poetici ad altri più luminosi. Per esempio, racconto anche il viaggio di Lorca a Cuba e in quella parte ballo il son cubano. Ci sono quindi momenti di allegria: non è uno spettacolo cupo. Lo spettacolo riprende il 12 marzo a Roma. E il 19 aprile sarà replicato in Sicilia, a Sant’Agata Li Battiati, in un teatro nuovo all’interno del polo culturale della città. È una domenica, alle ore 18. È un teatro molto bello e sono felice di portare lo spettacolo nella mia terra”.