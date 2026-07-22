Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli chiedono la cittadinanza russa "per poterci sentire veramente a casa"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli hanno intenzione di presentare domanda per ottenere la cittadinanza russa. Lo ha comunicato la stessa Rivelli parlando con l’agenzia Ria Novosti, alla quale ha spiegato che la scelta sua e della madre è motivata dal fatto di potersi “sentire veramente a casa”. Il riferimento è alle origini russe della madre della diva 71enne.

Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli chiederanno la cittadinanza russa

“Stiamo richiedendo la cittadinanza russa per poterci sentire veramente a casa. Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici“, ha dichiarato Rivelli a Ria Novosti.

“Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del Paese – ha aggiunto la figlia di Ornella Muti – Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi”.

ANSA

“Anche durante la pandemia di coronavirus, i russi ci hanno sempre sostenuto”, ha concluso Rivelli.

Le origini di Ornella Muti

Ornella Muti, pseudonimo di Francesca Romana Rivelli, è nata a Roma il 9 marzo 1955. Suo padre, professione giornalista, era originario di Napoli, mentre sua madre, la scultrice Ilse Renate Krause, era nata in Estonia. La donna, deceduta nel 2020, era nata da padre tedesco-estone e da madre russa.

La polemica con Dagospia

Nei giorni scorsi si è accesa una polemica tra Dagospia e Naike Rivelli dopo che il portale ha scritto che “Ornella Muti è tornata nella sua cara Russia: ha tenuto un discorso al Forum internazionale della cooperazione dei consumatori di Kazan“.

Il sito ha anche ricordato che l’attrice nel 2024 era stata alla Moscow Fashion Week e al Forum mondiale della gioventù di Sochi. “Per la Muti, accolta ogni volta come una superstar, la Russia è una seconda patria”, aveva aggiunto Dagospia, corredando l’articolo con alcune foto in cui appariva anche Putin.

Naike Rivelli, dopo aver letto l’articolo, ha scritto direttamente a Dagospia con tono polemico.

“Roberto, Dagospia, ciao, sono Naike Rivelli, ti ricordi? Mi hai anche invitato a casa tua. Ti volevo dire una cosa, Roberto, visto che ce l’hai tanto con la mamma Ornella e la sua cara Russia: mia madre ha una madre russa che oggi non c’è più, la mia nonnina”, aveva esordito la 51enne.

“Noi siamo mezze russe, non lo sapevi Roberto, visto che fa il grande giornalista dei miei coglions?”, aveva aggiunto per poi sottolineare che lei e sua madre hanno una famiglia in Russia.

Poi la puntualizzazione sulle foto: “Quelle che posti di mamma alla cena di beneficenza per i bambini malati. Stai parlando di 10 anni fa. E sì, ogni tanto appare anche Putin a questi eventi. C’era anche Sharon Stone, Susan Sarandon e tantissimi altri artisti, perché era una cosa importante per i bambini malati. Va bene”.

Rivelli aveva poi rimarcato che lei e la madre continueranno ad andare in Russia, attaccando ancor più duramente Roberto D’Agostino: “Poi io non so se la tua mammina è in vita. La mia sì, e non permetto a nessuno di prenderla sotto mira come fai tu da anni. Allora io non so perché ce l’hai tanto con la mamma Ornella, ma frega ca**i. F*ck off, hai rotto il ca… Hai capito Roberto? Hai rotto il ca…”

E ancora: “Aaah, forse per dare un po’ di visibilità al tuo giornale che tanto amavo pensa, ma mi sono rotta il ca…, hai rotto il ca…. Hai proprio rotto il ca**o”.