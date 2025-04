Ornella Muti e la rivelazione su Putin e i viaggi in Russia: "L'ho incontrato ed è stato molto gentile"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Grazie a una recente intervista rilasciata a un noto quotidiano italiano, Ornella Muti ha svelato i retroscena di un recente incontro con Vladimir Putin. L’attrice ha incontrato il Presidente nel corso di un recente evento di beneficenza in Russia. “È stato molto gentile”, ha commentato la nota interprete, che ha da sempre un ottimo rapporto con il popolo russo grazie alle sue origini.

Ornella Muti: i retroscena sull’incontro con Putin

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Il Corriere, Ornella Muti è stata interrogata sul suo rapporto con la Russia e con Putin. L’attrice, in effetti, si reca spesso in territorio russo.

Quando la giornalista Francesca Angeleri le ha chiesto se continua ad andare in Russia, infatti, la Muti ha risposto con un “Costantemente”.

Intervista per quotidiano ha permesso all’attrice di rivelare com’è andato un recente incontro con il Presidente russo. Muti ha sottolineato di non averlo conosciuto nel vero senso della parola, ma di averlo incontrato.

“L’ho incontrato a un evento di beneficenza che mi è costato caro in quanto a critiche. È stato gentile con me”, ha raccontato l’attrice, aggiungendo poi: “E ci mancava pure”.

L’attrice e il suo rapporto con la Russia

In effetti, i viaggi di Ornella Muti in Russia, come quello organizzato per la partecipazione al Festival Mondiale della Gioventù di Sochi, in Russia, avvenuta nel marzo 2024, hanno acceso un vero e proprio dibattito in Italia.

L’attrice, all’epoca, partecipò all’evento con la figlia Naike Rivelli e, come lei, anche 20 mila delegati provenienti da almeno 180 Paesi presero parte all’evento.

Tuttavia, nel nostro Paese, la presenza di Muti all’evento è stata capace di destare scalpore e critiche.

Le origini russe

Non tutti ricordano, però, che Ornella Muti ha origini russe: la vicinanza alla Russia di Putin non dovrebbe dunque sorprendere.

La stessa attrice ha ricordato, nel corso di un’intervista a Belve nel 2022, che la madre Ilse Renate Krause è russa.

Tuttavia Muti, oltre a ribadire spesso il suo amore per la Russia, ha anche più volte sottolineato le sue posizioni contro la guerra in Ucraina.