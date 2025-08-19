Ornella Vanoni e l'augurio di rivedere presto Pippo Baudo, il messaggio sui social fa male ai follower

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Anche Ornella Vanoni ha salutato Pippo Baudo con una foto e parole affettuose sui social, ricordando il loro legame e il suo sostegno agli artisti. La cantante, 90 anni, si è però letteralmente augurata di raggiungerlo “presto”. Vanoni ha spesso affrontato con ironia il tema della morte, parlando di vita, impegni e libertà di scelta. I fan, intanto, l’hanno inondata di affetto.

Il post di Ornella Vanoni per la morte di Pippo Baudo

Nello scatto condiviso sui social da Ornella Vanoni, lei e Pippo Baudo sorridono insieme su un palcoscenico.

“Caro caro Pippo, ogni tanto ti chiamavo e mi dicevi ‘non posso più leggere i giornali, non ci vedo’. Era il tuo grande cruccio, ma non sapevo altro sulla tua salute” ha scritto la cantante.

Vanoni ha usato poi parole al miele per ricordarlo: “Che sei stato un grande, un super, lo sa tutta l’Italia. Ma della tua amicizia, il tuo calore dietro le quinte per dare coraggio e forza a un cantante (io, per esempio), lo sa solamente chi ha lavorato con te. Ci vediamo presto, spero!”

Le risposte preoccupate dei fan

La battuta finale nel post ha colpito nel segno: chiaramente non ha lasciato indifferenti i fan di Ornella Vanoni.

Sotto il ricordo di Baudo, in tanti hanno scritto commenti di affetto e incoraggiamento. Tra i messaggi più frequenti si leggono parole come: “No, Ornella, non presto!”, “Sei importante per tutti noi”, “Vivi il più a lungo possibile”.

Una sorta di dolce protesta, quindi, che dimostra quanto la sua presenza sia ancora preziosa per il pubblico.

Ornella Vanoni che esorcizza il tema la morte

La cantante 90enne ha da tempo trovato un modo tutto suo di trattare l’ineluttabile, parlando della morte con un’irresistibile ironia e lucidità.

In diverse occasioni, infatti, Vanoni ha affermato che a quest’età la maniera più giusta di affrontarla è considerarla parte della vita e accettarla, senza inutili ansie, come qualcosa di prossimo.

Considerando il lavoro come lo strumento migliore per trascorrere le sue giornate, la cantante ha spesso sostenuto di non desiderare, per lei, una vecchiaia eccessiva, ma nel contempo di voler vivere ancora, almeno finché fra lei e la sua vita ci sarà uno “scambio reciproco”.