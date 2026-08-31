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È di un sequestro di oltre 280 kg di rame e una denuncia per ricettazione il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Ventimiglia. Il metallo, sottratto illecitamente dalle infrastrutture ferroviarie, è stato rinvenuto presso l’abitazione di un uomo di 80 anni, individuato come presunto responsabile.

Operazione della Polizia Ferroviaria: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in ambito ferroviario e di tutela delle infrastrutture strategiche. L’indagine è stata avviata dalla Polizia Ferroviaria di Ventimiglia a seguito di una serie di ammanchi di materiale conduttore registrati lungo le linee e gli impianti del territorio.

Le indagini e la scoperta del centro di stoccaggio

Gli agenti, sviluppando gli indizi raccolti, hanno effettuato una perquisizione presso un’abitazione situata in una frazione di Ventimiglia. L’operazione ha coinvolto non solo l’immobile, ma anche le pertinenze e l’autovettura in uso al sospettato. Durante il controllo, i poliziotti hanno scoperto un vero e proprio centro di stoccaggio e lavorazione clandestina del metallo, dove veniva trattato il rame sottratto illecitamente.

Il sequestro del rame e delle attrezzature

Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati complessivamente 281,78 kg di rame. Di questi, 190,27 kg erano costituiti da matasse di fili di rame già privati della guaina protettiva, il cosiddetto “oro rosso”, pronti per essere immessi sul mercato nero. Altri 91,51 kg erano invece cavi di rame ancora rivestiti con guaina isolante. In aggiunta, gli agenti hanno rinvenuto attrezzature specifiche utilizzate per il taglio, la sguainatura e la lavorazione del metallo, confermando la presenza di un’attività organizzata e finalizzata alla ricettazione.

Le verifiche tecniche e la provenienza del materiale

Gli accertamenti tecnici, svolti con il supporto del personale specializzato di Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I. S.p.A.), hanno permesso di identificare la tipologia dei cavi sequestrati. Si tratta di materiali impiegati per l’alimentazione di torri faro e sezionatori, risultati corrispondenti a quelli illecitamente asportati dai cunicoli dell’area ferroviaria dismessa dell’ex “Parco Roja”.

Il contrasto ai furti di rame e la tutela delle infrastrutture

L’operazione portata a termine dalla Polizia Ferroviaria si inserisce in un più ampio piano di controlli e monitoraggio del territorio, finalizzato a garantire la sicurezza del trasporto pubblico e la tutela delle infrastrutture critiche. Il fenomeno dei furti di rame rappresenta una minaccia significativa, causando gravi danni economici e disservizi alla collettività. L’intervento delle forze dell’ordine a Ventimiglia testimonia l’impegno costante nel contrastare questi reati e nel proteggere beni di fondamentale importanza per la comunità.

IPA