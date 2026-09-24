Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Oltre 1300 articoli di alta orologeria contraffatti sono stati sequestrati e un 45enne italiano è stato denunciato nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza a Olbia. L’azione, condotta per contrastare la contraffazione e tutelare il Made in Italy, è stata portata a termine dopo accurate indagini che hanno permesso di individuare una base logistica del falso nel centro cittadino. I prodotti, destinati a ingannare gli acquirenti, erano corredati da certificati e confezioni fedeli agli originali.

La scoperta della base logistica del falso

Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l’operazione è stata svolta dal Comando Provinciale di Sassari con il supporto del Gruppo Olbia. L’attività rientra nell’intensificazione dei controlli per la tutela dei marchi e del Made in Italy, con particolare attenzione alla lotta contro la contraffazione di prodotti di lusso.

Le indagini hanno portato all’individuazione di una vera e propria base logistica del falso all’interno di un’abitazione privata situata nel centro di Olbia. Qui, i militari hanno scoperto un magazzino dove erano nascosti, in numerosi barattoli per la tintura, oltre 1000 articoli di alta orologeria contraffatta. La merce era abilmente occultata per sfuggire ai controlli e pronta per essere immessa sul mercato.

Orologi di lusso contraffatti: i marchi coinvolti

Tra i prodotti sequestrati figurano riproduzioni estremamente fedeli dei più noti modelli di orologi di lusso. I marchi coinvolti includono Patek Philippe, Rolex, Bulgari, Omega, Hublot, Audemars Piguet, Panerai, Cartier e Swatch. Il responsabile dell’immobile non ha saputo fornire alcuna documentazione che ne attestasse la lecita provenienza o la regolare detenzione.

Packaging e certificati per ingannare gli acquirenti

Gli orologi sequestrati si distinguevano non solo per la qualità della fattura, ma anche per la cura nei dettagli del packaging. Ogni articolo era accompagnato da certificati di garanzia e autenticità, shopper e confezioni con logo, tutti elementi studiati per riprodurre fedelmente le caratteristiche degli originali. L’obiettivo era quello di ingannare la buona fede degli acquirenti, offrendo una vasta scelta di prodotti “per tutte le tasche”.

Le attività investigative si sono concluse con il sequestro di oltre 1300 articoli contraffatti e il deferimento del responsabile, un 45enne italiano, alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania. L’uomo è stato denunciato per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, reati che prevedono pene severe e sanzioni economiche rilevanti.

L’operazione della Guardia di Finanza sottolinea ancora una volta l’importanza della lotta alla contraffazione, fenomeno che danneggia le imprese oneste e il tessuto produttivo sano. La presenza di prodotti falsi sul mercato rappresenta anche un pericolo per i consumatori, che rischiano di acquistare merci prive dei necessari requisiti di sicurezza e potenzialmente dannose per la salute.

L’impegno della Guardia di Finanza

L’azione condotta a Olbia conferma l’impegno costante della Guardia di Finanza nella tutela del Made in Italy, della sicurezza dei cittadini e della leale concorrenza. Le attività di controllo e repressione della contraffazione proseguiranno anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di proteggere il mercato e garantire la qualità dei prodotti offerti ai consumatori.