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Eseguiti tre arresti dalla Polizia di Stato che ha portato alla luce una sofisticata truffa ai danni di giovani milanesi, avvenuta in un hotel del capoluogo piemontese. L’inganno, noto come “Rip-deal”, è stato messo in atto per appropriarsi di un orologio di lusso del valore di 18.000 euro, utilizzando banconote false durante una compravendita organizzata tramite una piattaforma social.

Il modus operandi della truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nelle prime ore del pomeriggio di alcuni giorni fa, quando tre persone sono state arrestate in flagranza di reato per truffa in concorso. Gli agenti della Squadra Mobile di Torino sono intervenuti prontamente dopo la segnalazione delle vittime, riuscendo a bloccare i responsabili poco dopo la fuga.

Le vittime, tre giovani provenienti da Milano, avevano raggiunto un hotel di Torino per concludere la vendita di un orologio di lusso, dopo aver preso contatto con un presunto acquirente tramite una nota piattaforma social. Tuttavia, all’appuntamento non si è presentato un semplice appassionato o commerciante, ma due individui che hanno messo in atto una tecnica ben collaudata: hanno mostrato una mazzetta di banconote autentiche per convincere i venditori della genuinità della transazione, salvo poi sostituirla con mazzette di banconote false riposte in una sacchetta di tessuto.

La fuga e l’intervento della Polizia

Ottenuto l’orologio, i due truffatori si sono rapidamente allontanati dall’hotel e hanno raggiunto un terzo complice che li attendeva a bordo di un veicolo. Le vittime, accortesi quasi subito dell’inganno, hanno chiesto aiuto alla Polizia, fornendo una descrizione dettagliata sia dei responsabili che del veicolo utilizzato per la fuga. Grazie a queste informazioni, le pattuglie della Squadra Mobile di Torino sono riuscite a intercettare e bloccare l’auto poco dopo.

Durante le perquisizioni, i tre uomini sono stati trovati in possesso dell’orologio appena sottratto, di una macchinetta conta-soldi e della mazzetta di banconote genuine utilizzata per rendere credibile la trattativa. Gli agenti hanno quindi proceduto all’arresto in flagranza per truffa in concorso.

Il fenomeno del “Rip-deal” e i rischi delle trattative online

La vicenda mette in luce ancora una volta i rischi legati alle compravendite di oggetti di valore organizzate tramite piattaforme social e portali online. Il “Rip-deal”, ovvero la truffa che prevede la sostituzione di denaro autentico con banconote false durante una trattativa, è una tecnica già nota alle forze dell’ordine e spesso utilizzata da gruppi criminali specializzati. In questo caso, la prontezza delle vittime nel segnalare l’accaduto e l’efficacia dell’intervento della Polizia hanno permesso di recuperare la refurtiva e assicurare i responsabili alla giustizia.

Le raccomandazioni delle forze dell’ordine

Le autorità invitano i cittadini a prestare la massima attenzione quando si organizzano incontri per la vendita di beni di valore, soprattutto se il contatto avviene tramite canali non ufficiali o social network. È sempre consigliabile scegliere luoghi sicuri, preferibilmente sorvegliati, e non esitare a coinvolgere le forze dell’ordine in caso di dubbi o sospetti.

IPA