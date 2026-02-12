Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto ai domiciliari: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Benevento che ha eseguito un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di un quarantenne accusato di maltrattamenti aggravati ai danni della ex compagna. Il provvedimento è stato disposto nell’ambito delle nuove norme introdotte dalla legge sul femminicidio.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

La Squadra Mobile, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, ha portato avanti un’attività investigativa che ha permesso di delineare un quadro indiziario particolarmente grave nei confronti dell’indagato.

L’uomo, residente a Benevento, avrebbe costretto la compagna convivente a una vita fatta di sofferenze e privazioni, motivato dal rifiuto della donna di proseguire la relazione e dal desiderio di limitarne la libertà personale, instaurando così un clima di controllo e dominio.

Un’escalation di violenze dal 2016

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i comportamenti vessatori sarebbero iniziati nel 2016 e si sarebbero protratti nel tempo, con un controllo quotidiano su ogni aspetto della vita della compagna. L’indagato avrebbe sottoposto la donna a frequenti umiliazioni e aggressioni, in un crescendo di violenze che hanno segnato profondamente la vittima.

Le indagini hanno evidenziato come, in più occasioni, l’uomo abbia denigrato, offeso e persino sputato addosso alla compagna, anche in presenza della figlia minore. La situazione è degenerata ulteriormente quando la minore ha assistito a una aggressione fisica durante la quale la madre è stata colpita con violenti pugni alla testa, tanto da dover ricorrere alle cure del Pronto Soccorso.

Persecuzioni e minacce dopo la fine della relazione

Il clima di controllo e vessazione psicologica non si è attenuato nemmeno dopo la conclusione del rapporto affettivo.

L’uomo avrebbe continuato a monitorare e umiliare la ex compagna, adottando comportamenti ossessivi e persecutori. Le minacce, rivolte sia alla donna che alle persone a lei vicine, sarebbero state reiterate e gravi, espresse sia di persona che tramite il cellulare.

Il sequestro del telefono

Nel corso dell’esecuzione della misura cautelare è stato disposto anche il sequestro del telefono cellulare in uso all’indagato. Tale provvedimento si inserisce nell’ambito delle nuove disposizioni introdotte dalla legge sul femminicidio, che prevede l’obbligatorietà di questo tipo di sequestro per i reati di maltrattamenti e persecuzione.

Gli inquirenti hanno potuto contare su una serie di testimonianze, annotazioni di servizio e analisi di contenuti multimediali che hanno contribuito a ricostruire il clima di terrore e sopraffazione vissuto dalla vittima. Questi elementi hanno permesso di confermare la gravità delle condotte contestate all’indagato e di rafforzare il quadro accusatorio.

L’arresto del quarantenne di Benevento rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta contro la violenza domestica e i maltrattamenti ai danni delle donne. Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza di denunciare tempestivamente ogni episodio di violenza e di rivolgersi alle autorità competenti per ricevere supporto e protezione.

IPA