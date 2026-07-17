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Fatti di atti persecutori, violenza sessuale, lesioni personali aggravate e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti sono stati contestati a un cittadino indiano di 23 anni, raggiunto da un’ordinanza di arresti domiciliari a Bologna l’11 luglio. L’uomo è stato indagato per aver commesso questi reati ai danni della sua ex fidanzata minorenne. L’operazione è il risultato di una complessa attività investigativa avviata dopo la denuncia della vittima.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la misura cautelare è stata emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica locale. L’indagine, coordinata dalla Procura e condotta dalla Squadra Mobile, è partita dalla denuncia presentata dalla giovane vittima, che ha permesso di avviare una serie di approfondimenti investigativi.

Gli investigatori hanno ascoltato la ragazza in audizione protetta e raccolto le testimonianze di numerosi conoscenti e familiari. Sono stati inoltre effettuati accertamenti di polizia giudiziaria e verifiche incrociate sulle dichiarazioni rese, che hanno permesso di delineare un quadro indiziario grave e dettagliato. Secondo quanto ricostruito, la giovane sarebbe stata vittima di una condotta sistematica di controllo, sopraffazione e violenza da parte dell’ex compagno.

Le modalità della persecuzione

L’indagato avrebbe minacciato ripetutamente la ragazza di diffondere immagini intime, costringendola così ad assecondare le sue richieste e a inviargli altro materiale a contenuto sessualmente esplicito. La vittima sarebbe stata obbligata a documentare costantemente i propri spostamenti, subendo una progressiva limitazione della libertà personale. In alcune occasioni, l’uomo avrebbe anche impedito alla giovane l’accesso ai suoi profili social, modificandone le credenziali.

Le indagini hanno inoltre permesso di accertare che la ragazza sarebbe stata costretta a subire rapporti sessuali senza un consenso libero e sottoposta a ripetute aggressioni fisiche. L’episodio più grave si sarebbe verificato dopo che la giovane aveva manifestato la volontà di interrompere la relazione: in quell’occasione, sarebbe stata aggredita e percossa più volte, riportando lesioni personali.

L’importanza delle prove digitali

Un ruolo fondamentale nelle indagini lo ha avuto l’analisi del telefono cellulare dell’indagato, sequestrato durante una perquisizione delegata dall’Autorità Giudiziaria. Dall’esame forense del dispositivo, gli investigatori della Squadra Mobile hanno rinvenuto numerose immagini a contenuto sessualmente esplicito che ritraevano la vittima. Questi elementi sono stati considerati un riscontro importante alle dichiarazioni della giovane.

Durante gli approfondimenti, sono stati individuati anche file di presunto contenuto pedopornografico, immediatamente segnalati all’Autorità giudiziaria e confluiti in un procedimento penale separato.

Il ruolo dei familiari e il contesto della vicenda

Le dichiarazioni della vittima hanno trovato conferma anche nelle testimonianze dei familiari, che hanno riferito agli inquirenti il progressivo isolamento della giovane, il cambiamento delle sue abitudini di vita, le minacce ricevute dall’indagato e la presenza di lesioni sul corpo della ragazza. Tutti questi elementi hanno contribuito a ricostruire un quadro di soggezione e violenza ai danni della minorenne.

L’esecuzione della misura cautelare

Alla luce degli elementi raccolti, il G.I.P., su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. L’indagato è stato rintracciato presso la propria abitazione e accompagnato negli uffici della Questura di Bologna, dove, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

L’appello della Questura alle vittime di violenza

La Questura di Parma ha colto l’occasione per rinnovare l’invito a tutte le vittime di maltrattamenti, atti persecutori, violenze sessuali o di qualsiasi altra forma di violenza di genere a rivolgersi con fiducia alle Forze di Polizia. Denunciare tempestivamente, sottolineano le autorità, permette di attivare subito gli strumenti di protezione previsti dalla legge e di interrompere situazioni di sopraffazione e violenza prima che possano aggravarsi.

IPA