Un arresto e oltre mille video sequestrati a Brindisi. Un uomo di 36 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico, a seguito di una perquisizione eseguita nella mattinata del 4 ottobre su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.

Le indagini e l’operazione della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Brindisi, che ha condotto un’attività investigativa culminata con una perquisizione personale, domiciliare e informatica nei confronti del sospettato. L’intervento è stato eseguito in esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.

Il materiale sequestrato

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto all’interno dello smartphone dell’uomo un ingente quantitativo di materiale a carattere pedopornografico. In particolare, sono stati scoperti oltre mille video che, secondo gli inquirenti, documenterebbero la gravità della detenzione contestata.

Le misure adottate

Al termine delle operazioni, il trentaseienne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai reati informatici e alla detenzione di materiale illecito, condotte regolarmente dalle forze dell’ordine sul territorio.

