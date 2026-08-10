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È stato eseguito un allontanamento da casa famiglia con divieto di avvicinamento e applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un uomo di origini crotonesi, indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, rapina ed estorsione. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Crotone, è stato adottato a seguito delle indagini avviate dopo la denuncia della vittima, che ha segnalato gravi condotte subite all’interno del nucleo familiare.

Le indagini e la decisione del Tribunale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare è stata emessa dopo un’attività investigativa approfondita, partita dalla richiesta di intervento della donna vittima delle violenze. La Sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra Mobile ha attivato immediatamente le procedure previste dal “Codice Rosso”, predisponendo tutte le misure necessarie per tutelare la persona offesa.

Le indagini, coordinate dalla task force di magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone e dirette dal Procuratore Domenico Guarascio, hanno permesso di ricostruire una situazione di gravi maltrattamenti e vessazioni quotidiane. L’uomo avrebbe sottoposto la convivente a un regime di vita insostenibile, caratterizzato da sofferenze fisiche e morali, minacce e continue richieste di denaro, spesso assecondate dalla donna per timore di reazioni violente.

Le misure cautelari e la tutela della vittima

Le dichiarazioni della vittima, supportate da ulteriori elementi raccolti durante le indagini, hanno portato la Procura della Repubblica a richiedere l’applicazione della misura cautelare. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Crotone ha accolto la richiesta, imponendo all’indagato il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati, oltre all’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. La Squadra Mobile della Questura di Crotone ha eseguito immediatamente il provvedimento.

Questo intervento si inserisce nella più ampia strategia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e domestica, promossa dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino. L’azione conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel garantire tempestività e massima tutela alle vittime di reati riconducibili al “Codice Rosso”.

Controlli sul territorio e prevenzione

Nella stessa giornata, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore, le pattuglie della Squadra Volante e le unità appiedate hanno operato sul litorale cittadino, a Cirò Marina e nella frazione le Castella. Sono state identificate 506 persone, di cui 112 con precedenti, e controllati 226 veicoli. Questi controlli mirano a rafforzare la sicurezza e a prevenire ulteriori episodi di reati sul territorio.

L’azione delle forze dell’ordine, coordinata e tempestiva, rappresenta un segnale importante nella lotta contro la violenza domestica e la tutela delle vittime. Il caso di Crotone si inserisce in un contesto nazionale di crescente attenzione verso i fenomeni di maltrattamenti e violenza all’interno delle mura domestiche, sottolineando la necessità di interventi rapidi e misure efficaci per proteggere chi si trova in situazioni di pericolo.

IPA