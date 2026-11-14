Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato in provincia di Caserta, a Maddaloni, per maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali. Il 51enne, accusato di aver imposto ai familiari un clima di violenza e terrore per ottenere denaro destinato all’acquisto di droga e alcol, è stato condotto in carcere.

Maddaloni: l’arresto dopo le indagini

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio del 13 novembre 2026. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Maddaloni hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica.

Il provvedimento è arrivato al termine di un’attività investigativa condotta con le procedure d’urgenza previste dal cosiddetto Codice Rosso. Le ipotesi di reato contestate sono maltrattamenti in famiglia pluriaggravati, tentata estorsione, estorsione continuata e lesioni personali.

Le violenze in casa: figlio maltratta la madre malata

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe instaurato tra le mura domestiche un regime abituale di sopraffazione. Avrebbe preteso quotidianamente somme di denaro per comprare sostanze stupefacenti e bevande alcoliche, prendendo di mira l’anziana madre, affetta da gravi patologie degenerative e con mobilità ridotta, e il fratello convivente.

Gli episodi, riferisce la Polizia, avrebbero compreso percosse, minacce di morte, umiliazioni e danneggiamenti ripetuti degli arredi. Le indagini sono state sostenute da documenti, certificazioni sanitarie e filmati acquisiti nell’immediatezza dei fatti. Gli elementi raccolti hanno delineato, per l’autorità giudiziaria, un grave quadro indiziario sulla pericolosità dell’indagato e l’incompatibilità con misure meno restrittive.

Il trasferimento in carcere

Completate le formalità, l’arrestato è stato portato nella Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.