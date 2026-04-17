Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Ha continuato a percepire la pensione della madre morta da oltre 13 anni: una cittadina nuorese, residente fuori Sardegna, è indagata per truffa aggravata per un valore complessivo di circa 226.000 euro tra beni e disponibilità finanziarie. I militari del gruppo della Guardia di Finanza di Nuoro hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dall’autorità giudiziaria che ha congelato il presunto profitto del reato, costituito dalle somme indebitamente percepite, sequestrando disponibilità finanziarie per circa 100.000 euro, nonché di un immobile situato nel centro di Nuoro del valore stimato di circa 200.000 euro. Secondo quanto emerso dall’indagine, sviluppata nei mesi scorsi attraverso approfondite verifiche documentali e bancarie, “l’indagata avrebbe posto in essere una serie di condotte fraudolente finalizzate a indurre in errore l’Inps, proseguendo nella percezione degli emolumenti pensionistici nonostante il decesso della congiunta”.