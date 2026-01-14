Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un giovane babysitter a Padova per detenzione di materiale pedopornografico e presunti abusi sessuali su minori. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile su mandato della Procura di Venezia, è scattata dopo una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di dispositivi elettronici contenenti migliaia di file, molti dei quali autoprodotti, in cui il ventisettenne si riprendeva durante atti sessuali con bambini affidati a lui per lavoro.

Le indagini e la segnalazione iniziale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso avvio dopo una segnalazione riguardante presunti abusi sessuali subiti da un minore nei mesi scorsi a Padova. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno quindi avviato approfondite attività di indagine, riuscendo a identificare un 27enne padovano come possibile autore dei fatti segnalati.

L’operazione della Squadra Mobile

Su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, nelle prime ore di lunedì 12 gennaio gli agenti hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare presso l’abitazione del giovane. Durante l’intervento sono stati sequestrati 2 telefoni cellulari e 2 personal computer appartenenti all’indagato. Le prime analisi sui dispositivi hanno permesso di rinvenire migliaia di foto e video a contenuto pedopornografico.

La natura e la provenienza del materiale sequestrato

Parte dei file trovati sarebbero stati scaricati dalla rete internet nei mesi precedenti, ma diverse centinaia di foto e video risultano essere stati autoprodotti dallo stesso indagato. In molti di questi, il giovane viene ripreso mentre compie atti sessuali espliciti con bambini, alcuni dei quali di appena 5/6 anni. Il materiale sequestrato copre un arco temporale che va dai giorni immediatamente precedenti la perquisizione fino ad alcuni anni addietro.

L’arresto e le accuse

Per quanto accertato, il giovane è stato arrestato in flagranza per detenzione di materiale pedopornografico e condotto in carcere, dove attende il giudizio di convalida e l’eventuale emissione di una misura cautelare. Le accuse a suo carico comprendono anche la presunta violenza sessuale ai danni di minori.

Le prossime fasi delle indagini

Le indagini della Polizia di Stato proseguiranno nelle prossime settimane con l’analisi approfondita dei dispositivi sequestrati e l’identificazione delle numerose vittime che il babysitter avrebbe avvicinato tramite la sua attività occasionale, svolta attraverso annunci pubblicati su internet e sui giornali fin dal 2019. L’obiettivo degli inquirenti è ricostruire la rete di contatti e verificare l’estensione degli episodi contestati.