Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre cittadini stranieri di origine marocchina sono stati arrestati per violenza sessuale ai danni di due giovani turiste ungheresi. L’episodio si è verificato nella serata di ieri a Paternò, in provincia di Catania, quando le forze dell’ordine sono intervenute a seguito di una richiesta d’aiuto giunta al numero unico d’emergenza. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le vittime sono state soccorse e i presunti responsabili sono stati fermati e condotti in carcere.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando una giovane turista ungherese ha contattato il numero d’emergenza, riferendo che la sorella e un’amica si trovavano in pericolo. Le due ragazze, in vacanza nel catanese, avevano accettato un passaggio da due giovani di nazionalità marocchina dopo una giornata trascorsa al mare. I ragazzi si erano offerti di accompagnarle al loro bed & breakfast, ma il viaggio ha preso una piega inaspettata e drammatica.

Il racconto delle vittime: dal passaggio all’incubo

Secondo la ricostruzione degli agenti, le due giovani sono state condotte fuori città, in una zona isolata, dove i due uomini hanno iniziato a palpeggiarle e a toccarle nelle parti intime, costringendole a subire atti contro la loro volontà. In seguito, i presunti aggressori hanno fatto salire a bordo un terzo connazionale, che avrebbe obbligato le ragazze ad assumere cocaina. Nonostante i ripetuti tentativi delle vittime di opporsi, i tre uomini hanno continuato a molestarle durante il tragitto verso una destinazione sconosciuta.

La richiesta d’aiuto e la localizzazione del veicolo

In un momento di lucidità e coraggio, una delle ragazze è riuscita a fingere una telefonata alla madre, durante la quale ha invece contattato la sorella. Ha chiesto di essere localizzata tramite l’applicazione del cellulare e ha fornito anche il numero di targa del furgone su cui viaggiavano. Grazie a queste preziose informazioni, la sorella ha immediatamente avvisato la Polizia, indicando la posizione del veicolo in movimento.

L’arresto dei sospettati e il soccorso alle vittime

Le pattuglie della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno rapidamente intercettato il mezzo segnalato a Paternò, dove hanno trovato le due giovani in lacrime su una panchina e i tre uomini nelle immediate vicinanze del van. Gli agenti hanno subito prestato soccorso alle vittime, che sono state trasportate in ospedale per gli accertamenti sanitari necessari.

Le indagini e la denuncia

Le due ragazze, ancora sotto shock, hanno raccontato agli investigatori quanto accaduto e hanno formalizzato una denuncia per violenza sessuale. Gli agenti hanno raccolto tutti gli elementi utili per ricostruire la dinamica dei fatti, ascoltando le testimonianze e acquisendo le prove necessarie per l’arresto dei presunti responsabili.

L’arresto e la misura cautelare

I tre cittadini marocchini, di 21 anni, 22 anni e 24 anni, tutti irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Il Pubblico Ministero di turno, informato dell’accaduto, ha disposto il trasferimento dei fermati presso la casa circondariale di Piazza Lanza, dove sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La convalida dell’arresto e la custodia cautelare

A seguito della convalida dell’arresto, il giudice ha deciso di applicare nei confronti dei tre giovani la misura cautelare della custodia in carcere. La gravità dei fatti contestati e il rischio di fuga hanno motivato la scelta di mantenere i sospettati in stato di detenzione, in attesa degli sviluppi dell’indagine e dell’eventuale processo.

La presunzione di innocenza

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che, nonostante l’arresto, per i tre uomini vale la presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva di condanna. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

Il ruolo decisivo della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine

Questo episodio mette in evidenza l’importanza della tempestività nella segnalazione di situazioni di pericolo e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La prontezza della giovane nel fornire dettagli utili, come la posizione e la targa del veicolo, ha permesso un intervento rapido che ha evitato conseguenze ancora più gravi per le vittime.

La risposta delle istituzioni

Le autorità locali e la Questura di Catania hanno espresso solidarietà alle vittime e hanno ribadito l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare ogni forma di violenza e nel garantire la sicurezza di cittadini e turisti. L’episodio ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale, che si è stretta attorno alle due giovani ungheresi.

Conclusioni

L’arresto dei tre cittadini marocchini per violenza sessuale di gruppo rappresenta un importante risultato nell’attività di prevenzione e repressione dei reati contro la persona. La vicenda, avvenuta a Paternò, dimostra come la sinergia tra cittadini e forze dell’ordine sia fondamentale per garantire la sicurezza pubblica e tutelare le vittime di gravi episodi di violenza.

IPA