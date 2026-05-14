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Quattro uomini di origine pakistana, di 59, 42, 42 e 37 anni, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di sequestro di persona, tortura, rapina aggravata e lesioni personali aggravate, ai danni di un loro connazionale. I fatti sarebbero avvenuti a Prato tra il 31 gennaio e il 2 febbraio scorsi. Un familiare della vittima ha presentato denuncia l’1 febbraio, secondo la quale la vittima sarebbe stata trattenuta e sottoposta a ripetute violenze fisiche e a gravi minacce, anche di morte, per ottenere il pagamento di 10.000 euro come restituzione di un presunto debito. A seguito delle informazioni fornite in sede di denuncia, i poliziotti sono riusciti a ricondurre la vicenda all’ambiente di lavoro della vittima ed individuare il luogo dove era tenuta, facendo irruzione la mattina del 2 febbraio e liberando l’uomo.