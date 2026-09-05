Orrore a Roma, scopre il compagno occasionale mentre abusa della figlia: 75enne arrestato

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È stato eseguito un arresto per atti sessuali con minorenne a Santa Palomba (Roma), dove un uomo di 75 anni di origine cubana è stato fermato dalla Polizia di Stato. L’uomo è stato accusato di aver approfittato della convivenza temporanea con una donna sudamericana e le sue figlie per compiere abusi sulla minore. L’intervento della polizia è stato reso possibile grazie alle urla disperate della madre, che hanno attirato l’attenzione dei condomini e permesso di mettere in salvo la donna e le bambine.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel quartiere di Santa Palomba, alla periferia di Roma. L’allarme è scattato quando i residenti di una palazzina hanno sentito le grida di una donna, che chiedeva aiuto per sé e per le sue figlie. La segnalazione al numero unico di emergenza 112 ha permesso un rapido intervento degli agenti dell’VIII Distretto Tor Carbone.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna sudamericana si era trasferita da poche settimane, insieme alle figlie, nell’abitazione dell’uomo. Il rapporto tra i due era di natura occasionale e non configurava una relazione sentimentale stabile. Nel pomeriggio incriminato, la madre avrebbe sorpreso il coinquilino mentre compiva abusi sessuali su una delle bambine. L’uomo, vistosi scoperto, avrebbe tentato di impedire alla donna di chiedere aiuto, trattenendola in casa.

L’intervento della polizia e la scoperta degli abusi

Le urla della donna hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno prontamente chiamato il 112. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato la donna in stato di forte agitazione e con difficoltà a comunicare in italiano. Dopo un’attenta interlocuzione, i poliziotti sono riusciti a comprendere la gravità della situazione. La figlia ha poi rivelato alla madre che gli abusi non erano un episodio isolato, ma si erano ripetuti nei giorni precedenti.

Le indagini e l’arresto

Parallelamente all’intervento della polizia, il personale sanitario ha provveduto a trasportare la minore in ospedale per le cure e gli accertamenti necessari. L’uomo è stato condotto negli uffici del Commissariato di P.S. Marino, dove sono emersi ulteriori elementi a suo carico. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare che il settantacinquenne era già destinatario di un decreto di espulsione, in quanto irregolare sul territorio nazionale.

La misura cautelare e la posizione dell’indagato

Una volta raccolti tutti gli elementi, l’uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e trasferito nel carcere di Rebibbia. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato il fermo, disponendo la custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha scosso profondamente la comunità di Santa Palomba e ha riportato l’attenzione sull’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione e repressione dei reati contro i minori. Il tempestivo intervento dei condomini e della polizia ha permesso di mettere in salvo la madre e le figlie, evitando conseguenze ancora più gravi.

Il procedimento giudiziario proseguirà nelle prossime settimane, con ulteriori accertamenti da parte degli inquirenti. L’uomo, attualmente detenuto a Rebibbia, dovrà rispondere delle accuse di atti sessuali con minorenne e della violazione delle norme sull’immigrazione. La vicenda resta al centro dell’attenzione delle autorità e della comunità locale di Roma.

IPA