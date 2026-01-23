Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per violenza sessuale e produzione di materiale di pedopornografia minorile: questo il risultato di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Salerno. L’intervento è stato eseguito nei confronti di un uomo di 35 anni, domiciliato nella stessa provincia, dopo che una minore di 16 anni ha denunciato abusi subiti. L’indagine è stata avviata dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica locale, portando al sequestro di dispositivi informatici e alla scoperta di numerose immagini illecite.

La denuncia di una minore a Salerno

L’inchiesta ha preso il via grazie alla denuncia presentata da una ragazza di 16 anni. La giovane ha raccontato agli investigatori di essere stata vittima di abusi sessuali da parte dell’uomo, che svolgeva il ruolo di “educatore” presso una casa di accoglienza della zona.

La segnalazione ha permesso agli agenti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Salerno di avviare accertamenti approfonditi.

Nel corso dell’operazione gli specialisti della Polizia hanno eseguito una perquisizione domiciliare, come disposto dalla Procura di Salerno. Durante l’attività sono stati sequestrati i dispositivi informatici utilizzati dall’indagato.

L’analisi dei device ha permesso di rinvenire numerose immagini di natura pedopornografica realizzate dallo stesso uomo in occasione degli abusi sessuali perpetrati non solo nei confronti della minore che ha sporto denuncia, ma anche di un altro minore affidato a lui nella struttura di accoglienza.

Violenza sessuale e pedopornografia a Salerno

L’uomo era incaricato di seguire i minori in qualità di educatore presso una casa di accoglienza locale. Secondo quanto emerso dalle indagini,avrebbe approfittato del suo ruolo per compiere atti di violenza sessuale e produrre materiale pedopornografico utilizzando i dispositivi informatici in suo possesso.

Le prove raccolte durante la perquisizione sono ora al vaglio degli inquirenti.

Le fasi successive del procedimento

Il provvedimento cautelare adottato nei confronti dell’indagato è suscettibile di impugnazione. Le accuse di violenza sessuale e produzione di materiale di pedopornografia minorile saranno sottoposte all’esame del giudice nelle prossime fasi del procedimento.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alla pedopornografia online e alla violenza sessuale sui minori, fenomeni che richiedono un costante monitoraggio e l’impiego di risorse specializzate.

La Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Salerno ha ribadito la necessità di segnalare tempestivamente ogni episodio sospetto, al fine di tutelare le vittime e assicurare alla giustizia i responsabili.

