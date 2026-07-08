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Orrore a San Giuseppe Jato, accumulatori di animali sorpresi con 100 cani bisognosi di cure: il video

Intervento dei carabinieri e della Lav per salvare 100 cani maltrattati in condizioni disastrose.

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Sequestro di quasi 100 cani detenuti in una proprietà di San Giuseppe Jato da una coppia di accumulatori di animali, in condizioni degradanti. I carabinieri sono intervenuti con la Lav che si è subito attivata per il recupero e l’affido immediato di 7 cani rinchiusi in una stanza completamente invasa dagli escrementi e bisognosi di cure.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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