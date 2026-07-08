Orrore a San Giuseppe Jato, accumulatori di animali sorpresi con 100 cani bisognosi di cure: il video
Intervento dei carabinieri e della Lav per salvare 100 cani maltrattati in condizioni disastrose.
Sequestro di quasi 100 cani detenuti in una proprietà di San Giuseppe Jato da una coppia di accumulatori di animali, in condizioni degradanti. I carabinieri sono intervenuti con la Lav che si è subito attivata per il recupero e l’affido immediato di 7 cani rinchiusi in una stanza completamente invasa dagli escrementi e bisognosi di cure.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.