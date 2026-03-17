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È di tre arresti e cinque denunce il bilancio di una vasta operazione della Polizia Postale piemontese, condotta per contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori online. L’azione, denominata “Viridis”, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino e ha portato al sequestro di una grande quantità di materiale informatico utilizzato per attività illecite.

Operazione Viridis: i dettagli dell’indagine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata avviata dal Centro Operativo Sicurezza Cibernetica (COSC) della Polizia Postale piemontese. L’attività investigativa si è svolta in modalità undercover, con agenti che hanno operato sotto copertura all’interno di ambienti virtuali dedicati allo scambio e alla condivisione di immagini e video di pornografia minorile.

Arresti e denunce: chi sono i coinvolti

Nel corso dell’operazione sono state arrestati tre uomini, due dei quali residenti nel capoluogo torinese e uno in provincia di Asti, con età compresa tra 42 e 61 anni. Altri cinque soggetti sono stati denunciati a piede libero. Tutti sono stati trovati in possesso di una notevole quantità di materiale di sfruttamento minorile, tra cui contenuti violenti e immagini definite “gore”, che ritraevano anche bambini molto piccoli.

Il materiale sequestrato e le indagini in corso

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato un’ingente quantità di materiale informatico, che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi. Il materiale raccolto rappresenta una prova fondamentale per ricostruire la rete di scambio e individuare eventuali altri responsabili coinvolti nelle attività di detenzione e diffusione di pornografia minorile.

Collaborazione tra province e ruolo della Polizia Postale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la fase esecutiva dell’operazione ha visto la collaborazione delle Sezioni Operative di Aosta, Asti, Cuneo e Novara. L’indagine è frutto di un costante monitoraggio della rete, svolto dal personale specializzato della Polizia Postale, con l’obiettivo di tutelare i minori dai pericoli del web.

Il significato del nome “Viridis”

L’operazione è stata denominata “Viridis”, dal latino “verde”, in riferimento al colore delle statue dei Dioscuri, figli di Zeus, che si trovano a presidio del Palazzo Reale e del Duomo di Torino. Queste statue, simboli della città, sono tradizionalmente associate a un’energia positiva che, secondo la leggenda, proteggerebbe la città dalle forze del male.

IPA