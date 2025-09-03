Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Misura cautelare a Vittoria nei confronti di un 28enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della convivente. I fatti sono stati accertati a seguito di una denuncia presentata dalla vittima, che ha raccontato una lunga storia di violenze culminata lo scorso 17 agosto. L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto dopo l’ennesima aggressione, avvenuta anche alla presenza dei figli minori della coppia.

Le indagini avviate dopo la denuncia della vittima

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso il via quando la donna si è rivolta agli agenti del Commissariato di Vittoria per denunciare una situazione di maltrattamenti protrattasi per circa dieci anni. La vittima ha riferito di aver subito ripetute violenze fisiche e verbali, spesso motivate da gelosia, da parte del convivente. Il racconto della donna ha permesso agli investigatori di ricostruire un quadro di soprusi e vessazioni che si sarebbero consumati tra le mura domestiche, con episodi sempre più gravi nel tempo.

L’episodio culminante: l’aggressione del 17 agosto

La situazione è precipitata lo scorso 17 agosto, quando, secondo quanto riferito dalla vittima, l’uomo avrebbe dato luogo all’ennesima aggressione, colpendola con schiaffi e calci. L’episodio si sarebbe verificato alla presenza dei due figli minori della coppia, aggravando ulteriormente la gravità dei fatti. Dopo averla picchiata, l’uomo avrebbe rinchiuso la convivente in una stanza, impedendole di uscire. La donna, però, è riuscita a liberarsi e a contattare telefonicamente il Commissariato di Polizia, chiedendo aiuto.

L’intervento della Polizia e i soccorsi alla vittima

Gli agenti della volante sono intervenuti tempestivamente presso l’abitazione, prestando soccorso alla donna. Le lesioni riportate a seguito dell’aggressione hanno reso necessario il ricorso alle cure mediche presso il nosocomio locale. Il personale sanitario ha provveduto a medicare la vittima, mentre la Polizia ha raccolto ulteriori elementi utili alle indagini, ascoltando la testimonianza della donna e acquisendo riscontri sulla dinamica dei fatti.

La richiesta della Procura e la misura cautelare

All’esito delle indagini preliminari, la Procura della Repubblica ha richiesto l’applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’indagato. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa ha accolto la richiesta, disponendo per l’uomo il divieto di avvicinamento alla vittima e l’applicazione del braccialetto elettronico, strumento che consente alle forze dell’ordine di monitorare costantemente il rispetto delle prescrizioni imposte.

La posizione dell’indagato e le garanzie processuali

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutte le ipotesi accusatorie sono state, allo stato, condivise dal G.I.P. in sede. Tuttavia, la posizione dell’indagato dovrà essere valutata nel corso del procedimento, che si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Il principio di non colpevolezza resta valido fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna, come previsto dalla legge.

Il contesto: la tutela delle vittime di violenza domestica

Il caso di Vittoria si inserisce in un quadro più ampio di attenzione da parte delle forze dell’ordine e della magistratura verso i fenomeni di maltrattamenti in famiglia e violenza domestica. Negli ultimi anni, l’adozione di strumenti come il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento ha rappresentato un passo avanti nella protezione delle vittime e nella prevenzione di ulteriori episodi di aggressione. Le autorità invitano chiunque si trovi in situazioni simili a rivolgersi tempestivamente alle forze dell’ordine per ricevere assistenza e tutela.

Le procedure e i prossimi passi

Il procedimento penale nei confronti del 28enne di Vittoria proseguirà con le indagini preliminari e l’eventuale instaurazione del contraddittorio tra le parti. Sarà compito della magistratura accertare la veridicità delle accuse e valutare la responsabilità dell’indagato, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento. Nel frattempo, la vittima potrà contare sulle misure di protezione disposte dal giudice e sull’assistenza delle istituzioni preposte.

