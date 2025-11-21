Orrore domestico, 46enne arrestato a Campobello di Licata: donna maltrattata per anni davanti ai figli minori

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato un 46enne per maltrattamenti contro familiari o conviventi a Campobello di Licata (Agrigento). L’uomo, di origine romena, è stato fermato in flagranza differita dopo due episodi di violenza avvenuti tra il 16 novembre e le prime ore del giorno successivo. La vittima, una donna di 47 anni, ha trovato il coraggio di denunciare anni di vessazioni subite, spesso alla presenza dei figli minorenni.

Le origini dell’intervento: due episodi ravvicinati di violenza

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio in seguito a due episodi di violenza verificatisi a Campobello di Licata tra il 16 novembre e le prime ore del giorno seguente. In entrambe le occasioni, l’uomo avrebbe raggiunto l’abitazione della sua ex compagna, tentando con forza di sfondare la porta d’ingresso per entrare e aggredirla. La donna, spaventata, ha richiesto l’intervento del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Licata.

L’intervento dei Carabinieri e la denuncia della vittima

Il pronto intervento dei militari ha permesso di mettere in sicurezza la vittima e di invitarla a formalizzare la denuncia. La donna, una volta al sicuro, ha ricostruito presso gli uffici della Stazione dei Carabinieri anni di maltrattamenti e vessazioni subiti dall’ex compagno, spesso perpetrati anche davanti ai figli minorenni. Nonostante la gravità dei fatti, la donna non aveva mai sporto denuncia prima, temendo possibili ritorsioni.

Le indagini e la raccolta delle prove

Le indagini, avviate immediatamente dopo la denuncia, hanno portato i Carabinieri a raccogliere elementi probatori fondamentali. Sono state acquisite registrazioni video provenienti dai sistemi di videosorveglianza della zona e sono state ascoltate diverse persone informate sui fatti. Questi elementi hanno permesso di delineare un quadro probatorio ritenuto sufficiente per procedere all’arresto in flagranza differita dell’uomo.

L’arresto e le procedure successive

L’uomo di 46 anni, una volta rintracciato poche ore dopo i fatti, è stato condotto presso la Casa Circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida. L’arresto è stato eseguito ai sensi dell’art. 382-bis c.p.p., che consente di considerare in stato di flagranza l’autore di reati come maltrattamenti, atti persecutori o violazioni di provvedimenti di allontanamento, quando tali condotte risultino documentate in modo inequivocabile tramite immagini o altre registrazioni legittimamente acquisite.

IPA