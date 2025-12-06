Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due misure cautelari di divieto di avvicinamento sono state eseguite nei giorni scorsi a Latina nei confronti di altrettanti uomini, entrambi gravemente indiziati del reato di maltrattamenti in famiglia. I provvedimenti sono stati disposti per tutelare le vittime vulnerabili, come comunicato dalle autorità competenti.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è frutto della collaborazione tra la Polizia di Stato e la Procura della Repubblica di Latina, impegnate nella protezione delle persone più esposte a situazioni di rischio domestico.

I dettagli del primo caso: violenze contro l’ex compagna

Nel primo episodio, le indagini sono partite dopo la denuncia presentata dalla vittima. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno ricostruito una serie di comportamenti violenti e prevaricanti messi in atto dall’indagato nei confronti dell’ex compagna. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata sottoposta a insulti, minacce di morte, aggressioni fisiche e a un controllo costante della propria vita privata, anche dopo la fine della convivenza.

L’attività investigativa ha permesso di raccogliere testimonianze, documenti e materiale audio che hanno confermato la gravità e la continuità delle condotte contestate. Sulla base di questi elementi, il G.I.P. del Tribunale di Latina, la dott.ssa Laura Morselli, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto per l’uomo il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo.

Il secondo episodio: minacce e violenze in ambito familiare

Nel secondo caso, sempre gli investigatori della Squadra Mobile hanno ricostruito un quadro di violenze psicologiche e minacce rivolte dall’indagato nei confronti della madre e della sorella. Le due donne sarebbero state vittime di offese, vessazioni e intimidazioni, oltre che della distruzione di oggetti in casa, alcuni dei quali di particolare valore affettivo.

Un episodio particolarmente grave ha visto l’uomo minacciare la sorella di morte, simulando un gesto intimidatorio con un coltello e provocando in lei un forte timore per la propria incolumità. Anche in questa circostanza, la Procura della Repubblica di Latina ha richiesto l’applicazione di una misura cautelare, successivamente disposta dal G.I.P. del Tribunale: divieto di avvicinamento alle persone offese, con l’uso di un dispositivo elettronico di controllo.

