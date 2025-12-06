Orrore domestico a Latina, minacce di morte e botte: braccialetto elettronico per due uomini
Due uomini indagati per maltrattamenti in famiglia a Latina: scattano misure cautelari di divieto di avvicinamento alle vittime.
Due misure cautelari di divieto di avvicinamento sono state eseguite nei giorni scorsi a Latina nei confronti di altrettanti uomini, entrambi gravemente indiziati del reato di maltrattamenti in famiglia. I provvedimenti sono stati disposti per tutelare le vittime vulnerabili, come comunicato dalle autorità competenti.
Le fonti della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è frutto della collaborazione tra la Polizia di Stato e la Procura della Repubblica di Latina, impegnate nella protezione delle persone più esposte a situazioni di rischio domestico.
I dettagli del primo caso: violenze contro l’ex compagna
Nel primo episodio, le indagini sono partite dopo la denuncia presentata dalla vittima. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno ricostruito una serie di comportamenti violenti e prevaricanti messi in atto dall’indagato nei confronti dell’ex compagna. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata sottoposta a insulti, minacce di morte, aggressioni fisiche e a un controllo costante della propria vita privata, anche dopo la fine della convivenza.
L’attività investigativa ha permesso di raccogliere testimonianze, documenti e materiale audio che hanno confermato la gravità e la continuità delle condotte contestate. Sulla base di questi elementi, il G.I.P. del Tribunale di Latina, la dott.ssa Laura Morselli, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto per l’uomo il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo.
Il secondo episodio: minacce e violenze in ambito familiare
Nel secondo caso, sempre gli investigatori della Squadra Mobile hanno ricostruito un quadro di violenze psicologiche e minacce rivolte dall’indagato nei confronti della madre e della sorella. Le due donne sarebbero state vittime di offese, vessazioni e intimidazioni, oltre che della distruzione di oggetti in casa, alcuni dei quali di particolare valore affettivo.
Un episodio particolarmente grave ha visto l’uomo minacciare la sorella di morte, simulando un gesto intimidatorio con un coltello e provocando in lei un forte timore per la propria incolumità. Anche in questa circostanza, la Procura della Repubblica di Latina ha richiesto l’applicazione di una misura cautelare, successivamente disposta dal G.I.P. del Tribunale: divieto di avvicinamento alle persone offese, con l’uso di un dispositivo elettronico di controllo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.