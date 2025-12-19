Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro arresti in un’operazione della Polizia di Stato di Matera, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cittadini pakistani domiciliati a Policoro. Gli indagati sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e violenza privata ai danni di numerosi lavoratori stranieri impiegati nei campi agricoli lucani. L’inchiesta è scaturita da un grave incidente stradale avvenuto il 4 ottobre 2025 a Scanzano Jonico, in cui hanno perso la vita quattro lavoratori indiani.

Operazione coordinata tra Polizia e Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine grazie alla collaborazione tra la Squadra Mobile della Questura di Matera, il NIL Carabinieri di Matera, la Sezione P.G. Aliquota Carabinieri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera e la Polizia Stradale, distaccamento di Policoro. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Matera, su richiesta della Procura della Repubblica.

Le accuse: caporalato e violenza privata

Gli inquirenti hanno ipotizzato a carico dei quattro cittadini pakistani i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) e violenza privata (art. 610 c.p.), in concorso tra loro. Le vittime sarebbero numerosi lavoratori stranieri, in particolare di nazionalità indiana, impiegati nei campi agricoli del comprensorio lucano. Le indagini sono ancora in corso e le responsabilità dovranno essere accertate nel corso del procedimento giudiziario.

Un incidente mortale come punto di partenza

L’inchiesta ha preso avvio dal tragico incidente stradale avvenuto il 4 ottobre 2025 lungo la Strada Statale 598, nel territorio di Scanzano Jonico. In quell’occasione, quattro lavoratori indiani hanno perso la vita. Le prime informazioni raccolte hanno evidenziato che le persone coinvolte erano impiegate come braccianti agricoli. Questo ha spinto la Procura della Repubblica di Matera ad avviare una complessa attività investigativa, delegando accertamenti approfonditi alla Polizia Stradale, alla Squadra Mobile e al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro.

Condizioni di lavoro e di vita dei braccianti

Dalle indagini è emersa l’ipotesi che i lavoratori stranieri fossero reclutati e impiegati per la raccolta di prodotti agricoli, in particolare fragole, presso fondi situati in diversi comuni della Basilicata. Secondo quanto ricostruito, i braccianti sarebbero stati costretti a vivere in alloggi sovraffollati e degradanti, con servizi igienici insufficienti e condizioni igienico-sanitarie precarie. Le retribuzioni percepite sarebbero state notevolmente inferiori ai parametri contrattuali, con paghe giornaliere sproporzionate rispetto alle ore effettivamente lavorate.

Orari massacranti e assenza di tutele

I lavoratori sarebbero stati impiegati con orari di lavoro particolarmente gravosi, iniziando spesso dalle prime ore del mattino e lavorando anche nei giorni festivi, con periodi di riposo molto limitati. Inoltre, secondo le risultanze investigative, non avrebbero beneficiato delle tutele previste dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, né avrebbero ricevuto la necessaria formazione o i dispositivi di protezione individuale.

Minacce e pressioni sui sopravvissuti

Durante le indagini, sono state raccolte testimonianze di lavoratori stranieri, alcuni sopravvissuti all’incidente e altri presentatisi spontaneamente come persone offese da sfruttamento lavorativo. Ulteriori accertamenti hanno fatto emergere presunte condotte intimidatorie e minacciose nei confronti di alcuni braccianti sopravvissuti, finalizzate a dissuaderli dal collaborare con gli inquirenti e a fornire una versione dei fatti favorevole agli indagati. In particolare, sarebbe stato chiesto loro di indicare come “caporale” un soggetto deceduto nell’incidente, nel tentativo di spostare su di lui la responsabilità dell’organizzazione.

Custodia cautelare per rischio di reiterazione e inquinamento probatorio

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Matera ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per i quattro indagati, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e valutando il rischio di reiterazione delle condotte di sfruttamento e di inquinamento probatorio attraverso ulteriori intimidazioni ai danni dei lavoratori. Il provvedimento ha carattere provvisorio e potrà essere oggetto di revisione da parte del Tribunale del Riesame e delle ulteriori sedi di impugnazione previste dalla legge.

