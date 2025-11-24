Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali a Catania. Una donna è stata aggredita dal marito in due distinti episodi nell’arco di poche ore, riuscendo a mettersi in salvo solo grazie all’intervento dei parenti e all’arrivo della Polizia.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti delle Volanti è stato richiesto direttamente dalla vittima, che ha trovato il coraggio di chiedere aiuto dopo aver subito aggressioni ripetute dal marito.

La richiesta di aiuto e la fuga dalla violenza

La vicenda si è consumata in un’abitazione di Catania, dove una donna, dopo aver subito violenze dal marito, ha deciso di rifugiarsi a casa della madre per proteggere se stessa e i due figli piccoli. In lacrime e visibilmente scossa, la vittima è stata trovata dagli agenti con ferite alle braccia e al volto. Ha raccontato di essere stata appena malmenata dal marito e di temere per la propria incolumità e quella dei bambini.

L’aggressione e il tentativo di fuga

L’uomo, un quarantenne, dopo averla picchiata, ha continuato a inveire contro di lei, arrivando anche a sputarle in faccia. Approfittando di un momento di distrazione del marito, la donna è riuscita a spostarsi in un’altra stanza e a far uscire di casa i due figli, affidandoli alla madre per metterli in salvo.

L’intervento dei parenti e la fuga della vittima

L’aggressore è poi tornato nella stanza e ha ripreso a aggredire la moglie con ancora maggiore violenza. Solo grazie all’intervento tempestivo di alcuni parenti che abitano al piano superiore, la donna è riuscita a fuggire dall’appartamento, evitando conseguenze ancora più gravi.

I soccorsi e l’arresto

Per le ferite riportate, la vittima ha ricevuto le prime cure dai sanitari giunti sul posto, che l’hanno poi accompagnata in ospedale in ambulanza. Nel frattempo, i poliziotti hanno raggiunto l’abitazione della coppia, trovando l’uomo ancora presente. Nonostante abbia tentato di minimizzare la gravità dei fatti, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Le indagini e la tutela delle vittime

L’episodio di violenza domestica avvenuto a Catania riporta l’attenzione sulla necessità di proteggere le vittime di maltrattamenti e di garantire un intervento rapido ed efficace delle forze dell’ordine. La prontezza della donna nel chiedere aiuto e la solidarietà dei parenti sono stati determinanti per evitare conseguenze ancora più tragiche.

IPA