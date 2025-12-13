Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un 50enne di Modica per violenza sessuale aggravata ai danni della nipote minorenne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. L’uomo, già condannato in via definitiva, dovrà scontare una pena residua di 3 anni di reclusione, oltre a ulteriori misure restrittive.

Arresto eseguito dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato P.S. di Modica hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione nei confronti dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a gravi reati. L’arresto è avvenuto in seguito a un’attività investigativa condotta dall’Ufficio distaccato della Questura, che aveva già portato in passato all’applicazione di una misura cautelare in carcere nei suoi confronti.

Le accuse e la condanna definitiva

L’uomo era stato arrestato in precedenza per il reato di violenza sessuale aggravata, commesso nei confronti della nipote minorenne. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, avevano permesso di raccogliere elementi sufficienti per l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare da parte del G.I.P. Successivamente, il processo ha portato alla condanna definitiva dell’imputato alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione.

Le misure accessorie e di sicurezza

Oltre alla pena detentiva, il condannato è stato sottoposto anche alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Al termine della detenzione, per 2 anni dovrà rispettare una serie di misure di sicurezza: il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori, il divieto di svolgere attività lavorative che comportino contatti con minori e l’obbligo di comunicare agli organi di polizia ogni suo spostamento.

Trasferimento nella Casa Circondariale

Completate le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove sconterà la pena residua di 3 anni di reclusione. L’arresto rappresenta l’epilogo di una vicenda giudiziaria che ha visto coinvolte le autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza del territorio.

IPA