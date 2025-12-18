Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia ed estorsione ad Avellino. Un uomo di 50 anni è stato associato in carcere dopo che le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno fatto emergere una serie di condotte moleste nei confronti della madre anziana. Il provvedimento è stato emesso nell’ambito delle attività di tutela delle persone vulnerabili previste dal Codice Rosso.

Le indagini e la misura cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Avellino ha dato esecuzione a una misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 50 anni. L’uomo è stato ritenuto responsabile, allo stato delle indagini, di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Gli accertamenti, delegati dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno consentito di ricostruire una serie di comportamenti ripetuti e riconducibili ad azioni moleste ai danni della madre anziana.

Il ruolo della Procura e del Tribunale

Le attività investigative sono state svolte con il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino ha valutato il quadro probatorio emerso e ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 50enne. L’uomo è stato rintracciato in Avellino dalla Squadra Mobile e successivamente associato alla Casa Circondariale “A. Graziano” di Bellizzi-Avellino.

