Orrore in famiglia ad Avellino, aguzzino di 50 anni in cella: torturava la madre per estorcerle denaro
Un uomo di 50 anni è stato arrestato ad Avellino per maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni della madre anziana.
Un arresto per maltrattamenti in famiglia ed estorsione ad Avellino. Un uomo di 50 anni è stato associato in carcere dopo che le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno fatto emergere una serie di condotte moleste nei confronti della madre anziana. Il provvedimento è stato emesso nell’ambito delle attività di tutela delle persone vulnerabili previste dal Codice Rosso.
Le indagini e la misura cautelare
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Avellino ha dato esecuzione a una misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 50 anni. L’uomo è stato ritenuto responsabile, allo stato delle indagini, di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Gli accertamenti, delegati dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno consentito di ricostruire una serie di comportamenti ripetuti e riconducibili ad azioni moleste ai danni della madre anziana.
Il ruolo della Procura e del Tribunale
Le attività investigative sono state svolte con il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino ha valutato il quadro probatorio emerso e ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 50enne. L’uomo è stato rintracciato in Avellino dalla Squadra Mobile e successivamente associato alla Casa Circondariale “A. Graziano” di Bellizzi-Avellino.
