Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina aggravata e violenza sessuale in stazione a Ventimiglia. Un cittadino somalo di 21 anni è stato fermato dopo aver aggredito un viaggiatore e avergli sottratto la borsa con la minaccia di un coltello.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore di sabato 6 dicembre 2025 all’interno della stazione ferroviaria di Ventimiglia, in provincia di Imperia. La segnalazione è arrivata da un viaggiatore che ha denunciato di essere stato vittima di rapina aggravata da parte di uno straniero, il quale si era poi allontanato verso il centro cittadino.

I fatti: la dinamica dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’aggressore si è avvicinato alla vittima all’interno della stazione e ha compiuto atti riconducibili a una violenza sessuale. La situazione è degenerata quando la vittima ha tentato di difendersi: a quel punto, l’uomo ha estratto un coltello a serramanico e, minacciando il viaggiatore, si è impossessato della sua borsa. Subito dopo, si è dato alla fuga in direzione del centro di Ventimiglia, facendo perdere le proprie tracce per alcuni minuti.

L’intervento della Polizia Ferroviaria

La tempestività della segnalazione ha permesso agli agenti della Polfer di Ventimiglia di attivarsi immediatamente. In breve tempo, il responsabile è stato individuato e rintracciato. Durante la perquisizione, il cittadino somalo è stato trovato ancora in possesso del coltello utilizzato per la rapina e di parte della refurtiva sottratta alla vittima.

L’arresto e le conseguenze

L’uomo, identificato come cittadino somalo di 21 anni, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e trasferito presso la Casa di Reclusione di Sanremo (Imperia). Le autorità hanno sottolineato la gravità degli indizi raccolti a suo carico, che hanno portato all’adozione della misura restrittiva.

IPA