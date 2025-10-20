Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia ed estorsione nel quartiere Picanello, a Catania. Un uomo di 31 anni è stato fermato dopo aver aggredito i genitori, costringendo il padre al ricovero in ospedale. L’azione è stata motivata da reiterate richieste di denaro e violenze, come riferito dalle autorità.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel quartiere Picanello di Catania. Gli agenti della squadra volanti sono intervenuti dopo una segnalazione al Numero Unico di Emergenza da parte di alcuni residenti, testimoni di una violenta aggressione in strada ai danni di una coppia di anziani.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un uomo anziano riverso a terra, con una gamba steccata e il volto tumefatto. Il figlio, autore dell’aggressione, si era già dato alla fuga. I sanitari del 118 hanno trasportato d’urgenza la vittima in ospedale, dove è rimasta intubata per diverse ore in terapia semintensiva a causa di una crisi respiratoria provocata dalle violenze subite.

Gli agenti, dopo aver constatato lo stato di disordine dell’abitazione dei due anziani e l’assenza del figlio, hanno seguito i genitori in ospedale per raccogliere la loro testimonianza e ricostruire l’accaduto.

Le violenze precedenti e la paura dei genitori

Secondo quanto riferito dalla vittima, la notte precedente il padre era già stato aggredito dal figlio, riportando la frattura di quattro costole e la necessità di cure mediche in ospedale. Timoroso di tornare a casa e di subire ulteriori violenze, l’anziano aveva contattato la Polizia di Stato dal pronto soccorso, ricevendo rassicurazioni e l’invito a richiamare per essere accompagnato in sicurezza al proprio domicilio dopo le dimissioni.

Nonostante le indicazioni ricevute, l’uomo è rientrato a casa con la moglie. Poco dopo, il figlio si è nuovamente scagliato contro di lui, colpendolo e lasciandolo a terra in gravi condizioni fino all’arrivo degli agenti.

Le minacce e le richieste di denaro

Durante il ricovero in ospedale a Catania, i poliziotti hanno appreso che i coniugi erano vittime di minacce e violenze ripetute da parte del figlio, finalizzate a costringerli ad abbandonare la casa e a ottenere denaro tramite estorsioni. Nel corso della testimonianza, la madre ha ricevuto una telefonata dal figlio, che l’ha nuovamente minacciata e le ha intimato di non fare più ritorno nell’abitazione.

L’arresto e i precedenti dell’indagato

Grazie alle informazioni raccolte durante la telefonata, la donna è riuscita a scoprire che il figlio si trovava in piazza Trento. Le pattuglie della squadra volanti si sono immediatamente attivate e, sulla base delle descrizioni fornite, sono riuscite a rintracciare e bloccare il sospettato.

Considerata la gravità e la reiterazione degli atti di violenza, il 31enne è stato arrestato. Dagli accertamenti è emerso che il giovane aveva già diversi precedenti penali per reati contro la persona ed era stato denunciato dalla madre per maltrattamenti alcuni anni prima.

IPA