Un ammonimento e un allontanamento urgente dalla casa familiare: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Brescia, dove un 22enne è stato denunciato per violenza domestica e lesioni personali nei confronti della madre e della sorella. L’episodio, avvenuto alcuni giorni fa, è stato gestito dagli agenti della Squadra Volante, intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto per una lite domestica in corso nel centro cittadino.

Violenza domestica a Brescia

L’intervento si è reso necessario dopo che la Centrale Operativa della Questura di Brescia ha ricevuto una chiamata di emergenza tramite il numero 112 NUE. La segnalazione, giunta in lacrime da una delle vittime, riferiva di una violenta aggressione in atto da parte di un giovane nei confronti della sorella e della madre.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la situazione si è sviluppata all’interno di un appartamento nel centro di Brescia. La richiedente ha raccontato di essere stata ripetutamente percossa con un bastone dal fratello il quale, in quel momento, stava aggredendo anche la madre intervenuta in suo soccorso. L’uomo aveva inoltre distrutto l’abitazione, gettando oggetti e suppellettili sia a terra che fuori dalla finestra.

L’intervento della Polizia

Gli agenti della Squadra Volante sono riusciti a individuare rapidamente l’appartamento grazie alle urla drammatiche provenienti dall’interno. Una volta entrati nello stabile hanno bloccato il 22enne all’esterno dell’appartamento mentre tentava di allontanarsi. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e sottoposto a misure di prevenzione e giudiziarie, è stato fermato e vigilato da un equipaggio, mentre un secondo equipaggio ha raccolto le testimonianze delle vittime e formalizzato la denuncia.

Le condizioni delle vittime

All’interno dell’abitazione gli agenti hanno trovato una situazione di totale disordine: il soggiorno era pieno di detriti di vetro, suppellettili infrante e oggetti sparsi ovunque. Le vittime, in evidente stato di shock, hanno riferito di essere state aggredite fisicamente e verbalmente per motivi futili e di vivere da tempo in una condizione di maltrattamenti quotidiani e paura per la propria incolumità. In particolare, la sorella gemella dell’aggressore presentava ematomi e abrasioni al volto e alle braccia, tanto che è stato necessario l’intervento del personale medico-sanitario per le prime cure.

Il 22enne è stato condotto negli uffici della Questura, dove, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria e alla luce degli elementi raccolti è stato denunciato alla Procura della Repubblica per lesioni personali. Gli è stata inoltre notificata la misura giudiziaria dell’allontanamento urgente dalla casa familiare. In considerazione della gravità dei fatti e dei precedenti il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei suoi confronti anche la misura di prevenzione personale dell’ammonimento.

Nel provvedimento di ammonimento, previsto per chi commette atti persecutori o violenza domestica, è stato rivolto al maltrattante anche l’invito a sottoporsi a un programma di “riabilitazione”, finalizzato a fargli comprendere la gravità dei propri comportamenti e a favorire un percorso di cambiamento.

IPA