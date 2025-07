Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti il bilancio di una complessa operazione condotta dalla Polizia di Stato, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due fratelli tunisini e di una donna veronese. I tre sono accusati di sequestro di persona, lesioni personali aggravate, rapina aggravata e furto in abitazione, reati commessi in concorso lo scorso 6 gennaio a Verona. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale cittadino, dopo un violento episodio che ha visto come vittima un cittadino tunisino di 39 anni.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha avuto inizio dopo che, il 6 gennaio, un condomino ha segnalato la presenza di una persona in difficoltà all’interno di un garage di un complesso immobiliare di Verona. Gli agenti delle Volanti, giunti sul posto, hanno trovato il trentanovenne tunisino denudato, con polsi e caviglie legati da un nastro e numerose ferite su tutto il corpo. L’uomo è stato immediatamente trasportato all’ospedale Borgo Trento, dove è stato ricoverato con una prognosi di 30 giorni a causa di una grave lesione alla milza e di molteplici contusioni.

L’agguato nel garage: la dinamica dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Sezione Reati contro la Persona della Squadra Mobile, la vittima sarebbe stata attirata nel garage con il pretesto di visionare biciclette e monopattini da acquistare. Ad attenderlo, oltre al connazionale e alla compagna, c’era un altro uomo. Una volta entrato, il trentanovenne è stato aggredito con uno spray al peperoncino spruzzato in volto e poi colpito alla testa con una spranga di ferro. Caduto a terra, è stato immobilizzato e colpito ripetutamente con calci e pugni, quindi denudato e legato mani e piedi.

Il bottino e il furto in abitazione

Approfittando della condizione di totale immobilità della vittima, i tre aggressori si sono impossessati di 250 euro in contanti, del telefono cellulare e delle chiavi di casa dell’uomo. Utilizzando queste ultime, la donna e uno dei complici si sono introdotti nell’abitazione della vittima, sottraendo altro denaro e capi di abbigliamento. Il furto in abitazione si è così aggiunto alla lunga lista di reati contestati ai tre indagati.

La fuga e la richiesta di aiuto

Nonostante la violenza subita e le gravi condizioni fisiche, la vittima è riuscita a liberarsi approfittando di un momento di distrazione del secondo tunisino, rimasto nel garage per sorvegliarlo. Una volta libero, il trentanovenne ha chiesto aiuto, permettendo così l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e l’avvio delle indagini che hanno portato all’identificazione dei presunti responsabili.

L’arresto e il ritrovamento di sostanze stupefacenti

Durante l’esecuzione della misura cautelare, uno dei due fratelli tunisini, già destinatario di un “Avviso Orale” del Questore di Verona, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina e 4 grammi di eroina. Per questo motivo, oltre ai capi d’accusa già contestati, è stato denunciato anche per detenzione di sostanze stupefacenti.

Il quadro giudiziario: indagini ancora in corso

Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna. Le autorità sottolineano che le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda e per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

Il contesto: una vicenda che scuote la comunità

L’episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità locale, sia per la brutalità dell’aggressione sia per la modalità con cui è stata orchestrata. La vittima, un cittadino tunisino di 39 anni, è stata scelta e attirata con un inganno, subendo poi una violenza inaudita e un vero e proprio sequestro di persona. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di evitare conseguenze ancora più gravi e di assicurare alla giustizia i presunti responsabili.

Le reazioni delle istituzioni

Le autorità giudiziarie e la Polizia di Stato hanno espresso soddisfazione per la rapidità e l’efficacia delle indagini, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La segnalazione tempestiva del condomino si è rivelata decisiva per il buon esito dell’operazione.

Conclusioni e sviluppi futuri

La vicenda di Verona rappresenta un caso emblematico di come la sinergia tra cittadini e istituzioni possa portare a risultati concreti nella lotta alla criminalità. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per garantire giustizia alla vittima.

IPA