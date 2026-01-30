Orrore in una casa di riposo a Grottaferrata, anziani sedati e lasciati nella loro urina: 7 operatori sospesi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sette misure cautelari il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del NAS di Roma nell’area dei Castelli Romani, dove sono stati accertati gravi maltrattamenti ai danni di anziani ospiti di una struttura di Grottaferrata. I provvedimenti sono stati emessi dal G.I.P. del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura, a seguito di una complessa indagine avviata dopo la denuncia di un familiare.

Le indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso il via nella mattinata odierna, quando i militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità della Capitale hanno eseguito sette misure cautelari nell’area dei Castelli Romani. I destinatari dei provvedimenti sono sei operatrici socio-sanitarie e il legale rappresentante di una comunità alloggio per anziani situata a Grottaferrata. Le misure, di cui sei interdittive dall’esercizio della professione e un divieto di dimora, sono state disposte dal G.I.P. del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura della Repubblica, che aveva chiesto anche gli arresti domiciliari per la gravità dei fatti contestati.

L’origine dell’inchiesta

L’indagine è scaturita dalla denuncia presentata da un familiare di un anziano ospite della struttura. Da questa segnalazione, i Carabinieri del NAS hanno avviato una lunga e articolata attività investigativa, sotto la direzione della Procura di Velletri. Gli accertamenti hanno permesso di raccogliere elementi ritenuti probanti circa ripetuti maltrattamenti e condotte vessatorie perpetrate nei confronti degli anziani affidati alle cure del personale della struttura.

Le accuse e le condotte contestate

Secondo l’ipotesi accusatoria, le operatrici socio-sanitarie, in numero insufficiente rispetto alle reali necessità degli ospiti, avrebbero messo in atto comportamenti ormai divenuti abituali, approfittando anche della totale assenza di vigilanza da parte del responsabile della struttura. Tali condotte avrebbero avuto conseguenze gravi sull’integrità psicofisica degli anziani, lasciati in un clima di generale vessazione e indifferenza verso i loro bisogni primari.

Le modalità dei maltrattamenti

L’attività investigativa ha permesso di accertare che gli anziani, oltre a essere oggetto di insulti, venivano abbandonati nei loro letti per intere nottate, spesso bagnati dalle proprie urine. In alcuni casi, sarebbero stati addormentati con l’uso di farmaci e sonniferi non prescritti da medici, oppure sottoposti a mezzi di contenzione non autorizzati. Queste pratiche, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbero state adottate in modo sistematico, aggravando ulteriormente la posizione degli indagati.

I provvedimenti cautelari e gli sviluppi

Le gravi evidenze raccolte dai Carabinieri del NAS hanno consentito all’Autorità Giudiziaria di emettere le sette misure cautelari nei confronti delle sei operatrici socio-sanitarie e del responsabile della comunità alloggio per anziani. Oltre a questi provvedimenti, sono stati notificati cinque avvisi di conclusione indagini ad altrettanti indagati per gli stessi reati. Le misure cautelari comprendono sei interdizioni dall’esercizio della professione e un divieto di dimora nella zona.

